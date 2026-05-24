Deportivo San Pedro se corona campeón de la Primera División del Clausura 2026 tras vencer a Suchitepéquez

Deportivo San Pedro cerró una temporada para el recuerdo de la mejor manera posible. Los Shecanos se coronaron campeones de la Primera División del Clausura 2026 al vencer 2-0 a Suchitepéquez en el partido de vuelta disputado en su estadio municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, remontando el 1-0 de la ida para cerrar la serie 2-1 a su favor. El título llega como el broche de oro de una campaña histórica para el club sampedrano que en el mismo torneo ya había asegurado el ascenso a la Liga Nacional, el primero en sus 29 años de historia.

Los goles del título llegaron por medio de Germán Águila quien igualó la serie con el primer tanto y Camilo Mora quien selló el campeonato con un remate desde media distancia que cerró el marcador 2-0 en el partido de vuelta. Suchitepéquez llegaba con la ventaja del 1-0 conquistado en la ida en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango pero no pudo sostener esa ventaja ante un San Pedro que jugó con la energía de su afición empujando desde las gradas en el partido más importante de su historia.

El técnico Edwin Vásquez, conocido como el Chino, había dejado claro desde el momento del ascenso que el trabajo no había terminado y que el plantel tenía hambre de seguir haciendo historia. “Feliz por haber sido parte de la historia de este club, de haber podido ser parte de ese grupo de jugadores y cuerpo técnico que después de 32 años le damos la alegría a un municipio de ver a su equipo en Liga Nacional”, había expresado el estratega guatemalteco tras confirmar el ascenso semanas antes, palabras que ahora cobran aún más valor con el título de campeones de la Primera División encima.

Una despedida histórica en casa

San Pedro también cerró con este partido su etapa en el estadio municipal tal como estaba en su versión actual antes de iniciar las obras de remodelación necesarias para cumplir con los requisitos de la Liga Nacional. El técnico Vásquez había sido claro al respecto señalando que no todos los jugadores que lograron el ascenso y el título se quedarán en el plantel ya que será fundamental incorporar refuerzos en zonas clave para evitar los problemas que suelen afrontar los equipos recién ascendidos. “Encontrar esos refuerzos idóneos va a ser la clave de traer jugadores que puedan estar comprometidos al 100% con la institución”, afirmó el estratega.

Las obras de remodelación del estadio municipal de San Pedro tienen una duración estimada de entre dos y dos meses y medio con la instalación de una nueva grama certificada con aval de la FIFA como prioridad principal. El objetivo final es obtener el visto bueno de la Comisión Revisora de Estadios para que el recinto cumpla con todos los requisitos de la Liga Nacional antes del inicio de la temporada 2026-27 donde San Pedro debutará en la máxima categoría del fútbol guatemalteco como campeón vigente de la Primera División.

Deportivo San Pedro cierra así una temporada que quedará grabada para siempre en la historia del club de San Marcos con dos logros históricos en el mismo torneo: el ascenso a la Liga Nacional tras 32 años de espera y el título de campeones de la Primera División del Clausura 2026. Un doblete histórico que premia el trabajo de un plantel, una junta directiva y una afición que nunca dejó de creer en su equipo y que ahora celebra el inicio de una nueva era para el fútbol sampedrano en la máxima categoría del balompié guatemalteco.