¿Dónde ver el partido Guatemala vs. Panamá en las eliminatorias mundialistas?

Fútbol Nacional

La Selección Nacional de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, disputará un encuentro clave frente a Panamá por la quinta fecha de las eliminatorias mundialistas.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Kenderson Navarro participó en el entrenamiento de la Selección Nacional de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

La Selección Nacional de Guatemala continúa su preparación para los encuentros correspondientes a la quinta y sexta fechas de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo.

Para la Azul y Blanco, esta será una semana clave en sus aspiraciones por quedarse con el primer puesto del Grupo A, lo que le permitiría clasificar de manera directa al Mundial.

El combinado nacional recibirá en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, a las selecciones de Panamá y Surinam, en dos partidos que serán decisivos para la Bicolor, que buscará sumar victorias en estos compromisos determinantes.

El equipo chapín comenzó su preparación el pasado 27 de octubre, con una convocatoria realizada por el técnico Luis Fernando Tena, integrada inicialmente por jugadores que militan en la liga local.

La única excepción fue Matthew Evans, quien juega en el futbol de Estados Unidos. Conforme avanzaron los días, se fueron incorporando los demás legionarios para integrarse de lleno al trabajo del cuerpo técnico.

Así llegan Guatemala y Panamá al encuentro de la quinta fecha

El conjunto guatemalteco viene de ganar en condición de visitante al cuadro de El Salvador, mientras que el cuadro canalero tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada frente a Surinam.

¿Dónde ver el partido Guatemala vs. Panamá?

El encuentro ante la selección de Panamá será este jueves 13 de noviembre a las 20.00 horas, y podrá verse en vivo a través de Tigo Sports y su aplicación móvil.

La expectativa es alta y el grupo se mantiene enfocado en alcanzar el gran objetivo: llevar a Guatemala, por primera vez, a una Copa del Mundo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

