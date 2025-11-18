¿Dónde ver hoy el partido de la selección de Guatemala ante Surinam? Detalles del choque de la eliminatoria

La Selección de Guatemala disputará su último partido de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 este martes ante Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol".

El encuentro, correspondiente a la sexta fecha, será crucial para las aspiraciones de los caribeños, que necesitan sumar puntos para clasificar a su primer Mundial en la historia.

Aunque Guatemala ya está eliminada tras la derrota 3-2 ante Panamá, la Bicolor buscará cerrar el proceso con dignidad y una victoria ante su afición. El partido dará inicio a las 7:00 p.m. hora de Guatemala.

¿Dónde ver el partido de Guatemala vs Surinam?

El último partido de Guatemala en este proceso mundialista será transmitido en exclusiva a través de Tigo Sports. Los aficionados podrán seguir el encuentro por el canal de televisión de esta plataforma.

Adicionalmente, el partido también estará disponible mediante la aplicación móvil de Tigo Sports, accesible únicamente para usuarios de esta empresa de telefonía móvil. La app permite seguir el encuentro desde cualquier dispositivo compatible.

Panamá espera que Guatemala supere a Surinam

Mientras Guatemala enfrenta a Surinam en El Trébol, de manera simultánea Panamá recibirá a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández. Ambos partidos comenzarán a las 7:00 p.m. hora de Guatemala (8:00 p.m. ET) para evitar cualquier posibilidad de alteraciones en los resultados.

Surinam y Panamá comparten el liderato del Grupo A con 9 puntos cada uno, pero los caribeños tienen ventaja en la diferencia de goles: +5 contra +2 de los canaleros. Si ambos ganan sus respectivos partidos, esa diferencia de tres goles será decisiva para determinar quién clasifica directamente al Mundial 2026.

Para Panamá, el resultado del partido en El Trébol será tan importante como el suyo propio. Los canaleros necesitan que Guatemala le gane a Surinam para clasificar directamente con solo vencer a El Salvador. Si Surinam derrota a la Bicolor, Panamá tendría que golear por varios goles a los salvadoreños para superar la diferencia de goles de los caribeños.