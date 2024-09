El Columbus Crew de Nicholas Hagen se enfrentará al América por un nuevo título

El Lower.com Field servirá como sede del enfrentamiento entre el Columbus Crew y el América de México que disputará la sexta edición de la Campeones Cup, un torneo que se celebra entre los equipos campeones de la MLS y la Liga MX.

El miércoles 25 de septiembre será el día en el que ambos cuadros se enfrentarán por el dominio entre los clubes de Estados Unidos y México.

El Columbus Crew se ganó el derecho a disputar este trofeo al ser el vigente campeón de la MLS. Dado que el partido se jugará en su casa, el Columbus, donde figura el portero guatemalteco Nicholas Hagen, se querrá quedar con la Campeones Cup.

Enfrente tendrá al América de México, equipo que es el vigente bicampeón del balompié mexicano y claro candidato a llevarse este trofeo directo a sus vitrinas.

¿Qué es la Campeones Cup? Según la página web oficial del torneo, la Campeones Cup nació en 2018 como un partido anual entre los campeones de Estados Unidos y México.

"Campeones Cup, junto con Leagues Cup, son parte de una larga alianza entre las dos ligas más importantes de futbol en Norteamérica, MLS y LIGA MX. La alianza no sólo está cimentada en la rivalidad en la cancha, está diseñada para fortalecer el deporte en la región, sino con un verdadero espíritu de colaboración con un enfoque en las mejores prácticas y en ser una fuerza positiva de cambio en comunidades locales de ambas ligas", ex lo que expresa el sitio web oficial.

"En la historia de Campeones Cup, MLS lidera con tres victorias contra dos de la LIGA MX. Tigres UANL venció a Toronto FC en la edición inaugural en 2018 y se impuso ante LAFC en 2023, convirtiéndose en el primer bicampeón de Campeones Cup. Atlanta United derrotó a Club América por 3-2 en un duelo emocionante en el 2019 y Columbus Crew le ganó 2-0 a Cruz Azul en la edición 2021. NYCFC luego venció a Atlas por 2-0 para darle a la MLS su tercer título consecutivo", explica la web.

El duelo entre Columbus y América será a las 17.30 horas del miércoles 25 de septiembre.

