El jugador rojo Manuel “Tato” López da positivo a una prueba de coronavirus

El futbolista de los rojos de Municipal, Manuel Estuardo López Rodas, conocido como “Tato”, dio positivo a una prueba de coronavirus, informó el equipo escarlata en un comunicado de prensa.

El comunicado indica que Tato se hizo el hisopado el pasado miércoles 29 de julio en el Hospital Nacional de Izabal y dio positivo.

“Me he sentido bien, gracias a Dios no me ha afectado. La verdad siento como una leve gripe. No tengo dolor de cabeza ni fiebre de momento,” comentó el defensa nacional.

En relación a su círculo cercano, López expresó que ha tratado de no tener contacto con personas que no sean de su familia y con ellos ha mantenido distanciamiento social. “Me he quedado acá en mi casa en Izabal para no contagiar a nadie más Estoy tomando mucho líquido, jugo de naranja y zinc”, relató.

¿Cómo se contagió el Tato?

Según los rojos, el departamento médico del equipo tuvo constante comunicación con el Tato durante la semana, en especial el doctor Héctor López.

“Manuel el martes comenzó con síntomas de gripe, nos informó que estuvo cerca de una persona que había arrojado resultado positivo -al coronavirus-“, dijo el médico de los rojos.

Agregó que Tato es asintomático, no tiene necesidad de estar hospitalizado y la recomendación es guardar cuarentena domiciliar.

Agregó que el jugador se presentará a entrenamientos cuando una nueva prueba de coronavirus arroje resultados negativos y haya cumplido con el tiempo de aislamiento en su casa.