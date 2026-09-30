“El que sufrió fue el vecino”: Guatemala golea a El Salvador y El Profe ya piensa en vencer a Surinam

Tras caer ante Jamaica en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), la selección de Guatemala se levantó y goleó a El Salvador, en un compromiso que mostró las aspiraciones de la Azul y Blanco de clasificar a los cuartos de final del torneo.

El Profe comentó con sorpresa cómo el equipo dirigido por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena mostró un nivel muy superior luego de un desempeño cuestionable en los partidos anteriores, ya que la selección guatemalteca no conseguía una victoria desde que derrotó a Surinam en noviembre del 2025, hace diez meses.

Frente a este escenario, aunque El Profe celebró el triunfo de la Bicolor como una noche especial que pocas veces brinda la selección guatemalteca, advirtió con humor que esta goleada no convierte al equipo de Luis Fernando Tena en campeón del mundo y que pronto volverá la rutina de preocuparse por el siguiente partido ante Surinam.

Esto se debe a que Guatemala, después de dos jornadas disputadas, se encuentra en la segunda posición del Grupo B con tres puntos y una diferencia de cinco goles, solamente por detrás de los Suriboys, a quienes enfrentará en una serie de ida y vuelta: primero en Paramaribo, el 2 de octubre, y luego en El Trébol, el lunes 5 de octubre.

Lea más: ¿Qué pasó en el vuelo Dubái-Tel Aviv? Piloto herido, desvío e investigación terrorista en Israel