“Elijo creer”, el mensaje de la Selección de Guatemala antes de enfrentar a Surinam

Guatemala realizó este jueves 9 de octubre su único entrenamiento en el césped del Franklin Essed, donde intentará sumar su primera victoria en el Grupo A, tras iniciar con derrota ante El Salvador y empate frente a Panamá.

El cuadro dirigido por Luis Fernando Tena arribó a Paramaribo el miércoles por la noche, acompañado por el respaldo de un grupo de aficionados guatemaltecos que viajaron para apoyar a los jugadores en su sueño mundialista.

La agenda de este jueves incluyó una conferencia de prensa con la participación de Tena y el delantero Érick Lemus. Minutos después, el equipo nacional se entrenó en el estadio Franklin Essed.

Durante la práctica, los jugadores realizaron trabajo regenerativo con balón y posteriormente, el técnico ajustó aspectos tácticos clave para el duelo contra la selección de Surinam.

Al finalizar la sesión, el seleccionado nacional se tomó una fotografía grupal en el césped del Franklin Essed, con la bandera de Guatemala extendida y el mensaje: “Elijo creer”.

Guatemala sueña con clasificar, por primera vez, a una Copa del Mundo de selecciones mayores. Ya lo ha hecho en dos ocasiones en la categoría Sub-20. Sin embargo, necesita una victoria frente a Surinam para mantenerse en la lucha por la clasificación.

El Mundial del 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, contará con la participación de 48 selecciones. Esto amplía las posibilidades de clasificación, ya que las tres selecciones anfitrionas ya están clasificadas por ser sedes.

En la fase final de la clasificación de la Concacaf participan 12 selecciones, divididas en tres grupos de cuatro. Los primeros lugares avanzarán directamente al Mundial y las dos mejores segundas posiciones jugarán un repechaje intercontinental.

José Morales durante el entrenamiento en el estadio Franklin Essed, en Surinam. (Foto Fedefut).

El encuentro entre Surinam y Guatemala está programado para disputarse este viernes a las 15:00 horas (horario de Guatemala) en el Dr. Franklin Essed Stadium. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso a través de la transmisión en vivo de Tigo Sports, canal oficial de la Selección Nacional, que llevará las imágenes directamente desde Paramaribo.