Guatemala vs. Surinam: Día, hora y dónde el partido de la Azul y Blanco en la eliminatoria mundialista

La Selección Nacional de Guatemala enfrentará este viernes a su similar de Surinam por la tercera fecha de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El conjunto guatemalteco llega a este compromiso con la urgencia de sumar tres puntos que le permitan mejorar su posición en la tabla del Grupo A.

Hasta el momento, la Bicolor solo ha conseguido un punto de seis posibles en las dos jornadas disputadas: cayó en casa ante El Salvador y empató como visitante frente a Panamá.

Dirigidos por el estratega nacional Luis Fernando Tena, los chapines no han tenido el mejor arranque en esta fase final de la eliminatoria, que otorga boletos directos al Mundial. Por ello, el duelo ante Surinam se presenta como una auténtica final, sin margen de error.

Día, hora y dónde ver el partido

La Selección Nacional de Guatemala enfrentará a Surinam este viernes 10 de octubre a las 15:00 horas de Guatemala, en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo.

Este duelo clave en las eliminatorias mundialistas será transmitido en vivo por Tigo Sports. Bajo la dirección del técnico mexicano Luis Fernando Tena, la Azul y Blanco buscará sumar puntos importantes frente al conjunto caribeño.

Guatemala ocupa actualmente el último lugar del grupo, y necesita una victoria para mantenerse con vida en la lucha por el primer puesto, que garantiza la clasificación directa a la Copa del Mundo. Además, los dos mejores segundos lugares avanzan al repechaje intercontinental a disputarse el próximo año en el mes de marzo.