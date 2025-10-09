Guatemala vs. Surinam: la Bicolor tendrá una baja sensible para el juego por las eliminatorias

La Selección Nacional de Guatemala ya se encuentra en Paramaribo, capital de Surinam, desde la noche del miércoles, con la mira puesta en el crucial duelo de este viernes 10 de octubre, por la tercera fecha de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena viajó con una delegación de 25 jugadores, con el objetivo claro de sumar tres puntos que mantengan viva la ilusión de clasificar directamente a la Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, para este compromiso, el técnico mexicano no podrá contar con uno de sus pilares en el mediocampo: José “Chema” Rosales, volante de contención de Antigua GFC, quien queda fuera por acumulación de tarjetas amarillas.

Rosales fue amonestado en el minuto 14 del partido ante República Dominicana, en el que Guatemala ganó 4-2 en la segunda fase de la eliminatoria y recibió su segunda amarilla en el minuto 38 del encuentro frente a Panamá, en el estadio Rommel Fernández, correspondiente a la segunda jornada de la cuadrangular final.

Además, hay varios jugadores que deberán cuidarse de no recibir una tarjeta amarilla en Paramaribo, ya que están apercibidos y podrían perderse el siguiente partido frente a El Salvador, programado para el martes 14 de octubre en el estadio Cuscatlán.

Entre ellos están el defensor Nicolás Samayoa; los mediocampistas Ólger Escobar y Rudy Muñoz, así como los atacantes Óscar Santis y Darwin Lom.

El duelo ante Surinam representa una oportunidad clave para que la Bicolor se afiance en la parte alta de la tabla y encamine su clasificación.