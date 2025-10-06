Selección de Guatemala: Línea por línea y el esquema de Tena para los partidos contra Surinam y El Salvador

La Selección de Guatemala, de la mano de su entrenador, Luis Fernando Tena, comenzó los preparativos para sus próximos partidos de la última ronda eliminatoria de la Concacaf, rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

La recta final de la bicolor comenzará el próximo 10 de octubre, cuando se enfrente a Surinam en el estadio Franklin, de Paramaribo. Cuatro días después tendrá su segundo partido crucial, contra El Salvador.

En un escenario poco frecuente, la Selección de Guatemala disputará ambos partidos como visitante y cerrará esta fase con dos encuentros como local, lo que aumenta la ilusión de que la tan anhelada clasificación al torneo de fútbol más importante del mundo pueda conseguirse en casa.

Tras la notable participación del conjunto bicolor en la Copa Oro, las expectativas crecen conforme pasan los días, sobre todo si se toma en cuenta el esquema que el técnico mexicano utilizará en esta fase final de las eliminatorias.

En sus dos recientes encuentros, la Selección de Guatemala perdió 1-0 frente a El Salvador y empató 1-1 contra Panamá. En ambos se utilizaron alineaciones similares, con algunas modificaciones, lo que permite prever qué formación usará Tena para los próximos compromisos.

Además, este 6 de octubre, la Federación de Futbol de Guatemala reveló en redes sociales a los jugadores convocados para las eliminatorias mundialistas, entre quienes figuran varios rostros conocidos y algunas novedades.

Portería

En los dos anteriores partidos, el encargado de cuidar el arco fue Nicholas Hagen, por lo que las posibilidades de que sea titular ante Surinam y El Salvador son elevadas. También están convocados los guardametas Kenderson Navarro y Luis Morán.

Nicholas Hagen de Guatemala calentando previo al partido entre Guatemala y Panamá de la Copa Oro. (Foto Prensa Libre: Straffonimages/Fabián Meza)

Defensa

José Pinto, José Morales, Nicolás Samayoa y Aaron Herrera estuvieron presentes en funciones defensivas, por lo que sus nombres suenan para los próximos encuentros.

En la convocatoria también aparecen los defensores José Ardón, Carlos Aguilar y Óscar Castellanos.

Aarón Herrera de Guatemala en un partido de la Copa Oro 2025. (Foto Prensa Libre: Straffonimages/Fabián Meza)

Mediocampo

El mediocampo de la Selección de Guatemala ofrece diversas opciones. Entre los nombres más destacados están Rodrigo Saravia, Stheven Robles, Óscar Santis, José Rosales, Rudy Muñoz, Kevin Ramírez, Jonathan Franco, Antonio López y Pedro Altán.

Oscar Santis de Guatemala celebra un gol en un partido de las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de 2026 entre las selecciones de Guatemala y República Dominicana. (Foto Prensa Libre: EFE)

Delantera

Los posibles encargados de generar ocasiones y anotar goles son Darwin Lom, Arquímedes Ordóñez, Olger Escobar, Erick Lemus, Rubio Rubin y Elmer Cardoza.

Darwin Lom #14 de Guatemala compite por el balón con Cristian Jesús Martínez #6 de Panamá. (Foto Prensa Libre: Straffonimages/Fabián Meza)

