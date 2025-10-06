Así será la doble jornada de la Selección Nacional de Guatemala en la eliminatoria mundialista

Fútbol Nacional

Así será la doble jornada de la Selección Nacional de Guatemala en la eliminatoria mundialista

La Selección Nacional de Guatemala se prepara para una doble jornada en las eliminatorias mundialistas rumbo al mundial del 2026.

Herberth Marroquín

Jugadores de la Selección Nacional de Guatemala entrenando en el centro de alto rendimiento. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

Guatemala inicia una semana decisiva en las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo más importante del planeta está a menos de 250 días de su silbatazo inicial, previsto en el mítico Estadio Azteca.

La Azul y Blanco forma parte del Grupo A junto con Surinam, Panamá y El Salvador. Tras las dos primeras jornadas, Guatemala se ubica en el último lugar de la tabla, mientras que Surinam ha sorprendido al liderar el grupo con paso firme.

Debido a esta situación complicada y lo apretado del grupo, cada partido que dispute el combinado nacional será una auténtica final. El margen de error es mínimo y los dirigidos por Luis Fernando Tena deberán mostrar su mejor versión si quieren mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

En esta ventana FIFA, Guatemala enfrentará dos compromisos cruciales, ambos como visitante. El primero será este viernes en Paramaribo, donde se medirá ante el líder Surinam. Cuatro días después, la Azul y Blanco viajará a San Salvador para enfrentar a la Selecta en el estadio Cuscatlán.

Próximos duelos de la Bicolor

  • Surinam vs. Guatemala, 10 de octubre
  • El Salvador vs. Guatemala, 14 de octubre

