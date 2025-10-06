Selección de Guatemala: Arquímides Ordóñez asegura sentirse listo y emocionado de volver al grupo para los juegos eliminatorios

El delantero guatemalteco Arquímides Ordóñez, quien milita en el Loudoun United FC de la USL Championship, arribó a Guatemala para integrarse a la concentración de la Selección Nacional de cara a los compromisos de las jornadas tres y cuatro de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo United 2026.

Ordóñez fue recibido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, donde atendió a los medios de comunicación y compartió sus impresiones sobre los importantes encuentros que se avecinan para la Azul y Blanco.

“Estoy listo y emocionado de volver con el grupo”, expresó el atacante, quien ya se encuentra bajo las órdenes del director técnico Luis Fernando Tena.

Respecto al primer duelo ante Surinam, líder del grupo, Ordóñez destacó la importancia de enfocarse en el trabajo propio más que en los rivales: “No creo que necesitemos prestar atención a sus jugadores. Creo que necesitamos enfocarnos en nosotros mismos”, afirmó con determinación.

El delantero también reconoció la dificultad del grupo en el que Guatemala comparte sector con Panamá, El Salvador y Surinam:“ Es un grupo complicado”, señaló, haciendo énfasis en el nivel competitivo de los rivales.

Sobre su estado físico Ordóñez aseguró estar en óptimas condiciones para afrontar los desafíos: “Me siento bien, me siento listo y solo quiero ir con el grupo y empezar a entrenar”, concluyó.

La Selección Nacional se prepara para enfrentar a Surinam el 10 de octubre y a El Salvador el 14, en dos duelos clave para sus aspiraciones mundialistas.