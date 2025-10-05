Selección de Guatemala: Fedefut confirma el regreso de Jesús “el chucho” López a la bicolor

Selección de Guatemala: Fedefut confirma el regreso de Jesús "el chucho" López a la bicolor

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala confirmó a Prensa Libre el regreso de Jesús Antonio “Chucho” López en sustitución a Nathaniel Méndez-Laing.

Guatemala's Jesus Lopez (R) and Mexico's Israel Reyes vie for the ball vie for the ball during the international friendly football match between Mexico and Guatemala at the Kraken Stadium in Mazatlan, Sinaloa state, Mexico, on June 7, 2023. (Photo by STRINGER / AFP)

Jesus Lopez volverá a la Selección Nacional para la fecha FIFA de octubre. (Foto: Prensa Libre, AFP)

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala confirmó este domingo el regreso de Jesús Antonio “Chucho” López a la Selección Nacional, de cara a la próxima fecha FIFA de octubre en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El mediocampista de Xelajú MC vuelve a vestir la camiseta de la azul y blanco tras casi dos años de ausencia, con la misión de aportar su calidad al equipo dirigido por Luis Fernando Tena.

La convocatoria generaba algunas dudas sobre quién ocuparía el último espacio disponible en la lista: en donde se ha inclinado por el jugador de los superchivos, que atraviesa un gran momento de forma en lo futbolístico.

En la presente temporada de Liga Nacional, López ha disputado 11 partidos con Xelajú, en los que registra un gol y cuatro asistencias. A nivel internacional, en la Copa Centroamericana, suma seis encuentros, con un gol y cuatro asistencias más, consolidándose como uno de los futbolistas más regulares y productivos del medio local.

El mediocampista, que ya había compartido en redes sociales las felicitaciones de sus compañeros de club antes de la confirmación oficial, será una pieza de recambio en la zona creativa del equipo nacional, un sector en el que Guatemala busca más variantes para generar juego y profundidad en ataque.

López ocupará el lugar de Nathaniel Méndez en la convocatoria, sin que se produzcan más cambios en la lista presentada por Tena para los compromisos de la eliminatoria. Con su inclusión, el técnico mexicano refuerza el mediocampo con un jugador que combina experiencia, dinámica y regularidad.

El regreso de “Chucho” López representa también una segunda oportunidad para un futbolista que ya había sido considerado en procesos anteriores, pero que desde el 13 de enero de 2023 no había tenido minutos con la camiseta de la Selección Nacional.

De esta forma, Guatemala suma una pieza más en un momento clave de la eliminatoria, donde la Bicolor se enfrentará a rivales directos y necesita de todo su potencial para aspirar a clasificar al Mundial 2026.

La ilusión de la afición y del propio jugador se renueva con este llamado, que llega en el mejor momento de López en el balompié guatemalteco, y que ahora tendrá la oportunidad de demostrar su nivel con la camiseta nacional.

