Nicholas Hagen: “Tenemos que creer en nosotros y sacar los resultados que necesitamos”

Nicholas Hagen se convirtió en el primer legionario en unirse a la concentración de la Selección Nacional de Guatemala. El guardameta del Columbus Crew de la MLS llegó al país este sábado 4 de octubre al mediodía y atendió a los medios de comunicación para hablar sobre la importancia de los próximos compromisos eliminatorios.

“Se pasó rápido un mes, pero ya pensamos en los dos partidos que son sumamente importantes, que nos lo jugamos todo. Son encuentros difíciles en los que tenemos que salir a proponer y a buscar resultados”, expresó el arquero, que será una de las piezas claves para Luis Fernando Tena en esta doble jornada de la fecha FIFA.

Sobre el panorama del grupo, Hagen reconoció que la situación es complicada, pero aún abierta. “Nuestro grupo se volvió lo que creíamos nosotros, lo más difícil. Panamá tiene dos puntos, Surinam está arriba, El Salvador también peleando… todo está patas arriba, pero es momento de darle vuelta a la página y sacar los puntos que necesitamos”, indicó.

El primer reto será contra Surinam, el próximo 10 de octubre, y Hagen enfatizó en la importancia de enfocarse únicamente en ese duelo. “Primero hay que pensar en Surinam y después en El Salvador. Lo importante es acoplarnos lo más rápido posible a este partido y después pensaremos en lo que venga”, comentó.

El guardameta también envió un mensaje a la afición guatemalteca, que mantiene la esperanza de ver a la Azul y Blanco pelear por la clasificación. “La ilusión está, nosotros lo tenemos. Sabemos que ese punto en Panamá fue muy importante y ahora hay que luchar para que valga oro”, declaró.

Sobre el aporte colectivo de la Selección, Hagen destacó la unión del grupo. “Siempre nos hemos caracterizado por ser un grupo unido. Entre más unidos estamos, mejor jugamos, y eso es lo que puede marcar la diferencia en esta serie de partidos”, añadió.

En lo personal, Hagen aseguró que llega motivado pese a un año complicado en la MLS. “Ha sido un año difícil por las lesiones, pero me he logrado levantar y volver a ganar un lugar en mi club. Poco a poco estoy agarrando más ritmo y eso me da confianza para estar acá”, explicó.

Finalmente, el portero reconoció la exigencia que tendrán estos partidos, donde los errores deben reducirse al mínimo. “Es parte de la presión del fútbol, pero también lo bonito. Tenemos que apretar, mantener los errores al mínimo y aprovechar cada momento que tengamos”, concluyó.