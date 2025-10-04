VIDEO | Por este motivo fue expulsado Aarón Herrera en derrota del DC United ante Charlotte

El guatemalteco Aarón Herrera vivió un momento complicado en el partido entre DC United y Charlotte, correspondiente a la Major League Soccer. El defensor fue expulsado al minuto 29 tras un cabezazo propinado a su rival Wilfried Zaha, luego de una disputa por el balón en el área.

La acción se dio luego de que Herrera ganara inicialmente la pelota, pero Zaha, desde el suelo, le sujetó la pierna al guatemalteco. La reacción de Herrera no fue la correcta y, en un momento de tensión, encaró al delantero y lo impactó con un cabezazo. El árbitro, atento a la jugada, mostró la tarjeta roja de manera inmediata.

Tras la expulsión, DC United quedó con un hombre menos, situación que el equipo local aprovechó para tomar ventaja en el marcador. Charlotte logró imponerse por 1-0 en condición de visitante, llevándose tres puntos importantes.

El equipo guatemalteco sintió la ausencia de Herrera en defensa, ya que su salida alteró la dinámica del equipo y permitió que Charlotte generara peligro en varias ocasiones.

Luego de sufrir ese trago amargo con su equipo en la última jornada previo a viajar, el defensa nacional ya se prepara para sumarse a la Selección Nacional de Guatemala de cara a la próxima fecha FIFA.

Este incidente marca un contratiempo para el defensor, quien ha mostrado regularidad en el inicio de temporada con DC United y es pieza clave para la Azul y Blanco.

straight red for Aaron Herrera for a headbutt on Zaha, DC down to 9 pic.twitter.com/QuDDz4Jtj5 — Colin (@ufcolin) October 4, 2025

La expulsión de Herrera será analizada por la liga, y se espera que el jugador cumpla con la sanción correspondiente antes de reincorporarse a la competencia con su club.

Guatemala espera contar con Aarón Herrera en los próximos partidos internacionales, a pesar del incidente, considerando su experiencia y aporte al equipo nacional.