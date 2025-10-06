Selección Nacional: Jesús López la gran novedad en la convocatoria de Guatemala para los encuentros de Surinam y El Salvador

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) anunció este lunes 6 de octubre la convocatoria oficial de la Selección Nacional para sus próximos compromisos en la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

El estratega mexicano Luis Fernando Tena ha llamado a 25 jugadores para afrontar las jornadas tres y cuatro del proceso clasificatorio. La Azul y Blanco visitará el viernes 10 de octubre a Surinam, y cuatro días después también enfrentará como visitante a El Salvador.

Actualmente, Guatemala suma una unidad de seis posibles, por lo que estos encuentros son cruciales para llegar con opciones a las últimas dos fechas de noviembre, que se disputarán en casa, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”.

Convocatoria de Guatemala para octubre : para estos partidos decisivos, Tena ha convocado a una mezcla de jugadores que militan en la liga local y otros que juegan en el extranjero como Olger Escobar, Nicholas Hagen, Aarron Herrera, entre las principales novedades destaca el regreso de Jesús “Chucho” López, quien ya había sido confirmado días atrás. También figura nuevamente el portero Luis Morán, de Antigua GFC.

Los 25 convocados son:

Nicholas Hagen

Kenderson Navarro

Luis Morán

José Ardón

Nicolás Samayoa

José Pinto

José Rosales

Erick Lemus

Áaron Herrera

Rodrigo Saravia

Rubio Rubín

Pedro Áltan

Jesús López

Stheven Robles

Darwin Lom

Rudy Muñoz

José Morales

Oscar Castellanos

Oscar Santis

Arquímides Ordóñez

Olger Escobar

Jonathan Franco

Carlos Aguilar

Kevin Ramírez

Elmer Cardoza

Por otro lado, no fueron incluidos en esta ocasión el guardameta Fredy Pérez ni el extremo Nathaniel Mendez-Laing, Asimismo, el combinado nacional cumple su tercera semana de trabajo preparatorio para estos encuentros importantes que se avecinan.