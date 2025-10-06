Fútbol Nacional
Selección Nacional: Jesús López la gran novedad en la convocatoria de Guatemala para los encuentros de Surinam y El Salvador
La Federación Nacional de Guatemala dio a conocer la lista de jugadores convocados para los encuentros eliminatorios de la Azul y Blanco frente a Surinam y El Salvador.
Fedefut da a conocer a los jugadores convocados para la eliminatoria mundialista. (Prensa Libre: Erick Ávila).
La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) anunció este lunes 6 de octubre la convocatoria oficial de la Selección Nacional para sus próximos compromisos en la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo del 2026.
El estratega mexicano Luis Fernando Tena ha llamado a 25 jugadores para afrontar las jornadas tres y cuatro del proceso clasificatorio. La Azul y Blanco visitará el viernes 10 de octubre a Surinam, y cuatro días después también enfrentará como visitante a El Salvador.
Actualmente, Guatemala suma una unidad de seis posibles, por lo que estos encuentros son cruciales para llegar con opciones a las últimas dos fechas de noviembre, que se disputarán en casa, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”.
Convocatoria de Guatemala para octubre : para estos partidos decisivos, Tena ha convocado a una mezcla de jugadores que militan en la liga local y otros que juegan en el extranjero como Olger Escobar, Nicholas Hagen, Aarron Herrera, entre las principales novedades destaca el regreso de Jesús “Chucho” López, quien ya había sido confirmado días atrás. También figura nuevamente el portero Luis Morán, de Antigua GFC.
Los 25 convocados son:
- Nicholas Hagen
- Kenderson Navarro
- Luis Morán
- José Ardón
- Nicolás Samayoa
- José Pinto
- José Rosales
- Erick Lemus
- Áaron Herrera
- Rodrigo Saravia
- Rubio Rubín
- Pedro Áltan
- Jesús López
- Stheven Robles
- Darwin Lom
- Rudy Muñoz
- José Morales
- Oscar Castellanos
- Oscar Santis
- Arquímides Ordóñez
- Olger Escobar
- Jonathan Franco
- Carlos Aguilar
- Kevin Ramírez
- Elmer Cardoza
𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗠𝗔𝗦𝗖𝗨𝗟𝗜𝗡𝗔.— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) October 6, 2025
📆del 06 al 15 de octubre del 2025#VamosGuate #ModoSelección 💙🇬🇹 pic.twitter.com/wmv3jago40
Por otro lado, no fueron incluidos en esta ocasión el guardameta Fredy Pérez ni el extremo Nathaniel Mendez-Laing, Asimismo, el combinado nacional cumple su tercera semana de trabajo preparatorio para estos encuentros importantes que se avecinan.