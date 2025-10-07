¿Cuándo juega la Selección de Guatemala? Detalles del encuentro ante Surinam

La Selección Nacional de Guatemala se encuentra en plena preparación para sus próximos compromisos en las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

El estratega mexicano Luis Fernando Tena ya cuenta con el plantel completo para encarar esta crucial doble jornada de la Fecha FIFA de octubre, correspondiente a las jornadas tres y cuatro del Grupo A.

La situación de la Bicolor es delicada: tras los primeros dos partidos, solo ha sumado un punto de seis posibles, lo que la ubica en el último lugar del grupo, compartido con Panamá, Surinam y El Salvador. Por ello, el margen de error es prácticamente nulo para el combinado nacional.

Guatemala disputará dos partidos como visitante, primero ante Surinam y luego frente a El Salvador, con la misión de sumar seis puntos que le permitan mantenerse con vida en la competencia. Posteriormente, cerrará su participación en las eliminatorias como local en las últimas dos jornadas, que se disputarán en el Estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”.

La próxima cita de la Azul y Blanco será este viernes 10 de cotubre, cuando visite a Surinam en la ciudad de Paramaribo. En este crucial encuentro, la Selección 10de Guatemala buscará sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla y meterse de lleno en la pelea por el liderato del grupo, el cual otorga el boleto directo a la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena sabe que una victoria fuera de casa será vital.

Actualmente, el Grupo A es comandado por Surinam, que ha sumado unidades producto de un empate en su debut y una victoria como visitante.

¿Cuándo juega la Selección de Guatemala?

La Selección de Guatemala disputará su encuentro por la tercera fecha de las eliminatorias mundialistas frente a Surinam; será el viernes 10 de octubre a las 15:00 horas de Guatemala en el estadio Franklin Essed.