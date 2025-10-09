Surinam vs. Guatemala: Nicholas Hagen, el arquero que pasó por todas las selecciones menores hasta su consolidación

Nicholas Hagen se alista para una semana crucial con la Selección Nacional de Guatemala y se perfila como el titular bajo los tres palos en los compromisos eliminatorios frente a Surinam —el viernes— y El Salvador —el próximo martes—, donde la Azul y Blanco se juega su permanencia en la ruta hacia el sueño de clasificar, por primera vez, a una Copa del Mundo.

A sus 29 años, Hagen representa mucho más que seguridad bajo el arco: es uno de los futbolistas más consolidados y con mayor proyección internacional del combinado nacional. Su serenidad, liderazgo y capacidad de respuesta en momentos límite le han valido la plena confianza del técnico Luis Fernando Tena, quien lo considera pieza inamovible en su esquema.

Hagen no llegó por casualidad al arco de la Selección. Su historia comenzó en las categorías menores Sub-17, Sub-20 y Sub-23, donde ya mostraba una madurez que lo distinguía del resto.

Su debut con la selección absoluta se dio el 18 de agosto del 2018, en el estadio Mario Camposeco, de Quetzaltenango, en un amistoso ante Cuba. Guatemala ganó 1-0, y aquel joven guardameta de 22 años iniciaba un recorrido que hoy suma 54 partidos internacionales: 32 oficiales y 22 amistosos.

Guardián inamovible

En el contexto mundialista, Hagen ha defendido el arco nacional en nueve partidos de eliminatoria, con un balance que habla de su consistencia: cinco veces dejó su portería en cero y solo ha recibido siete goles.

Más allá de los números, su presencia transmite calma a la zaga guatemalteca. Cada intervención suya combina técnica y coraje, cualidades que lo han llevado a consolidarse como el mejor portero guatemalteco de la actualidad y el único que milita en una liga profesional fuera del país.

En esta doble jornada eliminatoria, Hagen no solo carga con los guantes, sino también con la responsabilidad emocional de un país que sueña con una clasificación histórica. Su rol va más allá de las atajadas: es guía, voz de mando y ejemplo para una generación que busca dejar huella.

Hombre de confianza

Luis Fernando Tena lo tiene claro: en Hagen encuentra seguridad, experiencia y carácter. Su paso por clubes de Europa y, ahora, en Estados Unidos lo han forjado como un arquero moderno, acostumbrado a los grandes escenarios.

Y en esta etapa decisiva, Guatemala necesita precisamente eso: un líder bajo el arco que crea, inspire y contagie fe.

Nicholas Hagen, con su madurez, números y temple, se alza como el guardián de la esperanza guatemalteca.