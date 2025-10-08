Surinam vs. Guatemala: ¿quién es Stanley Menzo, el estratega que busca llevar a su primer mundial a los caribeños?

Stanley Purl Menzo, entrenador de la selección nacional de Surinam, nació el 15 de octubre de 1963 en Paramaribo, Surinam, y posee nacionalidad neerlandesa. Bajo su dirección, el combinado caribeño busca hacer historia y clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Surinam se ha convertido en la gran sorpresa del Grupo A de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, que comparte con Guatemala, El Salvador y Panamá. En las dos primeras fechas, los dirigidos por Menzo han sumado 4 puntos, producto de una victoria y un empate, y se posicionan como líderes del grupo.

Como futbolista, Menzo fue un destacado guardameta que defendió la camiseta del Ajax de Ámsterdam durante diez temporadas consecutivas. En ese período se consolidó como uno de los grandes porteros en la historia del club, con tres títulos de liga, dos copas nacionales y una Europa League (entonces conocida como Copa de la UEFA).

También jugó en el PSV Eindhoven y en el Lierse SK de Bélgica, antes de retirarse. A nivel internacional, integró la selección de los Países Bajos en la Copa del Mundo de Italia 1990 y en la Eurocopa de 1992.

Su carrera como entrenador comenzó como preparador de porteros en el cuerpo técnico de la selección neerlandesa, dirigida por Marco van Basten durante el Mundial de Alemania 2006.

Posteriormente, asumió roles como director técnico en clubes como Volendam, Cambuur, Vitesse Sub-21, Amsterdamsche FC, Cape Town Spurs, Beijing Guoan, y en las selecciones de Aruba y Surinam. Actualmente vive su segunda etapa al frente del combinado surinamés, tras una primera experiencia en el 2022 y su regreso en el 2024.

Hoy, Menzo lidera un grupo de jugadores que militan en ligas europeas y que sueñan con llevar a Surinam a su primera cita mundialista, demostrando que el talento caribeño puede competir al más alto nivel.