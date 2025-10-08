Surinam vs. Guatemala: Stanley Menzo y Luis Fernando Tena se enfrentan en duelo directo por las eliminatorias mundialistas

La selección de Guatemala parte este miércoles 8 de octubre a Paramaribo, capital de Surinam, con la ilusión de reencontrarse con la victoria y mantener vivas sus aspiraciones rumbo al Mundial del 2026, en un partido que promete intensidad dentro y fuera del campo.



La última vez que ambos equipos se enfrentaron en suelo caribeño fue en el 2004, cuando empataron 1-1. En la vuelta disputada en Guatemala, el equipo nacional se impuso 3-1 y avanzó en aquella eliminatoria. Dos décadas después, la historia vuelve a colocar a guatemaltecos y surinameses frente a frente, pero ahora con realidades distintas.



Surinam llega al compromiso como líder del grupo y con paso firme hacia el Mundial del 2026. Dirigido por el neerlandés Stanley Menzo, el cuadro surinamés ha construido un proyecto sólido, reforzado con futbolistas que militan en distintas ligas europeas, muchos de ellos formados en Países Bajos, lo que le ha dado una notable evolución futbolística en los últimos años.



Del otro lado, Guatemala, bajo el mando del mexicano Luis Fernando Tena, encara un momento decisivo. El técnico aún no conoce la victoria en la eliminatoria y apenas suma un punto —producto del empate ante Panamá—, por lo cual el duelo contra Surinam se presenta como una verdadera final. Una derrota complicaría seriamente las opciones de clasificación directa, mientras que un triunfo mantendría vivas las esperanzas del combinado nacional.



El duelo también tendrá un componente estratégico clave. En los banquillos se vivirá un auténtico pulso entre Menzo y Tena, dos entrenadores con estilos contrastantes: uno que apuesta por la posesión y el juego europeo; el otro, por rescatar la garra y la disciplina que caracterizan al futbol guatemalteco.



Para este compromiso, destaca el regreso de Antonio López, quien buscará aportar equilibrio y salida limpia desde la media cancha. Tena, consciente de la urgencia, intentará alinear a su mejor once, al apostar por la experiencia y el orden táctico como armas para frenar a una selección local que ha demostrado solidez y dinamismo.