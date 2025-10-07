Aarón Herrera confía que Guatemala pueda sumar ante Surinam y escalar posiciones en el grupo A

Aarón Herrera, pieza clave en el esquema táctico del técnico Luis Fernando Tena, aseguró que el grupo está enfocado en obtener resultados positivos en los próximos compromisos de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Guatemala continúa este viernes a las 15 horas el camino rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá cuando visite a Surinam, en la tercera fecha del grupo A.

“Estoy esperando ansioso los partidos que vienen de la eliminatoria. Se vienen dos juegos extremadamente importantes. Estamos centrados en lograr en ambos resultados positivos y esperar los últimos dos juegos en casa con una buena ganancia”, expresó el defensor nacional, quien milita en el DC United de la MLS.

Herrera destacó que su paso por el club estadounidense le ha permitido adquirir experiencia en distintas posiciones, debido a las variantes tácticas de su entrenador. “He tenido que adaptarme a los cambios, pero siento que he jugado bien. Estoy ansioso por la próxima temporada, con mucha expectativa, ya que tengo contrato vigente con el DC United”, añadió.

El jugador también reflexionó sobre la derrota 1-0 frente a El Salvador en la primera fecha de la eliminatoria. “Ese tipo de duelo no se pueden jugar como lo hicimos, pero ahora debemos pensar en los dos partidos que vienen y lograr resultados positivos”, comentó.

Con respecto al panorama del grupo A, Herrera subrayó que la competencia sigue abierta. “Este momento del grupo es difícil para todos. Si ganamos en Surinam, podemos estar en los primeros lugares, dependiendo de los otros resultados. En este grupo puede pasar cualquier cosa; estamos en el fondo, pero no significa que estemos fuera de la pelea por clasificar al Mundial”, aseguró.

El defensor nacional analizó a su próximo rival. “Surinam es una selección de buen nivel, con jugadores talentosos que militan en ligas importantes. Sabemos que no será un partido fácil, pero el grupo está motivado y confiado en que podemos sumar fuera de casa”, destacó.

La Bicolor estará al pendiente del otro partido del Grupo A, cuando El Salvador enfrente a Panamá, a las 19 horas, un partido que podría influir directamente en las aspiraciones de Guatemala. El resultado de ese encuentro será determinante para mantener abierta la pelea por los primeros lugares, especialmente si la Azul y Blanco logra sumar en su visita a Surinam.