Surinam vs. Guatemala: Estos son los resultados de sus últimos encuentros eliminatorios

Este viernes, la Selección Nacional de Guatemala se enfrentará a Surinam por la tercera jornada de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro representa un duelo crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de clasificación de la Concacaf.

La Bicolor inició su preparación el pasado 22 de septiembre con una base de jugadores del medio local. Con el paso de los días, los legionarios se fueron incorporando al grupo, siendo el último en llegar el lateral derecho Aarón Herrera, quien milita en el futbol de Estados Unidos. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena buscará sumar tres puntos vitales en condición de visitante para mantenerse con vida en el sueño mundialista.

Este no será el primer enfrentamiento entre Guatemala y Surinam en una eliminatoria. Ambos equipos ya se vieron las caras en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Alemania del 2006. En aquella ocasión, se enfrentaron en una serie de ida y vuelta por la primera ronda.

El partido de ida se disputó el 11 de junio del 2004 en territorio surinamés, donde los locales se adelantaron en el marcador con un gol de Pupperhart al minuto 15. Sin embargo, Guillermo “Pando” Ramírez igualó las acciones al minuto 36.

En el encuentro de vuelta, celebrado el 19 de junio en el estadio Doroteo Guamuch Flores (entonces llamado “Mateo Flores”), Guatemala se impuso 3-1, con un doblete de Carlos Humberto “el Pescadito” Ruiz (minutos 21 y 85) y una anotación de Dwight Pezzarossi. Por Surinam, Gino Brandón descontó. La serie terminó 4-2 a favor de los chapines, bajo la dirección del hondureño Ramón “el Primitivo” Maradiaga.

Historial eliminatorio:

• Surinam 1-1 Guatemala (ida)

• Guatemala 3-1 Surinam (vuelta)

Ahora, más de dos décadas después, Guatemala y Surinam se vuelven a encontrar en una eliminatoria mundialista. El conjunto caribeño llega como líder de grupo, mientras que los dirigidos por Tena están obligados a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un boleto a la Copa del Mundo.