Surinam vs Guatemala: Fernando Hernández, polémico árbitro mexicano, dirigirá el crucial partido eliminatorio

La Selección Nacional de Guatemala, dirigida por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, ya conoce al árbitro que impartirá justicia en su tercer compromiso de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026. El encuentro se disputará este viernes en Paramaribo, capital de Surinam.

El encargado de dirigir el partido será el mexicano Fernando Hernández, quien estará acompañado por sus compatriotas Ibrahim Martínez y Enrique Bustos como asistentes, mientras que Ismel López será el cuarto árbitro. En el sistema de videoarbitraje (VAR) estará Erick Miranda, también de nacionalidad mexicana.

Este partido es de vital importancia para la Azul y Blanco, que llega con un punto de seis posibles, lo que deja un margen de error prácticamente nulo en esta doble jornada eliminatoria.

Sin embargo, la designación de Fernando Hernández no está exenta de polémica. El árbitro ha sido protagonista de varios incidentes en la Liga MX, siendo el más recordado el ocurrido en el Clausura del 2023, cuando fue suspendido por doce jornadas tras propinar un rodillazo al jugador Lucas Romero, en un partido entre León y América.

Además, en el 2017 protagonizó otro episodio controvertido, al mostrar tarjeta roja al paraguayo Pablo Aguilar luego de un cabezazo al finalizar un encuentro entre América y Tijuana.

La expectativa es alta, y Guatemala buscará salir de Paramaribo con un resultado positivo que le permita mantenerse con vida en la lucha por un boleto a la Copa del Mundo.