Selección Nacional de Guatemala: Tena confirma a los jugadores que utilizará para los juegos contra Surinam y El Salvador

Fútbol Nacional

Selección Nacional de Guatemala: Tena confirma a los jugadores que utilizará para los juegos contra Surinam y El Salvador

El técnico azteca Luis Fernando Tena confirma a los 25 futbolistas que estarán en los partidos eliminatorios frente a Surinam y El Salvador.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Tena confirma a los jugadores que utilizará para los juegos eliminatorios. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

Tena confirma a los jugadores que utilizará para los juegos eliminatorios.

El técnico mexicano Luis Fernando Tena confirmó a su plantel de 25 futbolistas antes de partir a Surinam, donde disputará su compromiso correspondiente a la tercera jornada de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

La Azul y Blanco enfrentará a Surinam el viernes 10 de octubre y, posteriormente, se medirá ante El Salvador el martes 14 de octubre en el estadio Cuscatlán.

Ambos encuentros serán en condición de visitante, por lo que el combinado nacional buscará sumar los seis puntos posibles con el objetivo de mantenerse en la lucha por un boleto directo a la Copa del Mundo del 2026.

Tena llevó a todos sus jugadores disponibles convocados, quienes han estado entrenando desde el 22 de septiembre en el Centro de Alto Rendimiento. Los futbolistas que juegan en el extranjero se incorporaron en los últimos días, completando así el grupo que estará en los encuentros eliminatorios.

LECTURAS RELACIONADAS

Selección de Guatemala realizó su último entreno antes de su viaje a Surinam. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

Eliminatoria mundialista: Selección de Guatemala realizó su último entreno antes de su viaje a Surinam

chevron-right
Surinam vs Guatemala: El valor de las selecciones según transfermarket. (Foto Prensa Libre: Fedefut- Surinam).

Surinam vs Guatemala: El valor de las selecciones según transfermarkt

chevron-right

La gran novedad en esta convocatoria es el regreso de Antonio de Jesús “Chucho” López, quien vuelve a vestir la camiseta nacional tras dos años de ausencia, aportando experiencia y calidad al mediocampo.

Para Guatemala no hay margen de error. Es fundamental obtener buenos resultados fuera de casa para llegar con opciones reales de quedarse con el liderato del grupo en los últimos partidos de la eliminatoria, que se disputarán en noviembre. En esa fecha, la Bicolor recibirá en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, a las selecciones de Panamá y Surinam, en lo que podrían ser duelos decisivos.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Eliminatorias mundialistas Futbol nacional Mundial 2026 Selección de Guatemala Selección de Surinam 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS