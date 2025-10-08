Selección Nacional de Guatemala: Tena confirma a los jugadores que utilizará para los juegos contra Surinam y El Salvador

El técnico mexicano Luis Fernando Tena confirmó a su plantel de 25 futbolistas antes de partir a Surinam, donde disputará su compromiso correspondiente a la tercera jornada de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

La Azul y Blanco enfrentará a Surinam el viernes 10 de octubre y, posteriormente, se medirá ante El Salvador el martes 14 de octubre en el estadio Cuscatlán.

Ambos encuentros serán en condición de visitante, por lo que el combinado nacional buscará sumar los seis puntos posibles con el objetivo de mantenerse en la lucha por un boleto directo a la Copa del Mundo del 2026.

Tena llevó a todos sus jugadores disponibles convocados, quienes han estado entrenando desde el 22 de septiembre en el Centro de Alto Rendimiento. Los futbolistas que juegan en el extranjero se incorporaron en los últimos días, completando así el grupo que estará en los encuentros eliminatorios.

La gran novedad en esta convocatoria es el regreso de Antonio de Jesús “Chucho” López, quien vuelve a vestir la camiseta nacional tras dos años de ausencia, aportando experiencia y calidad al mediocampo.

Para Guatemala no hay margen de error. Es fundamental obtener buenos resultados fuera de casa para llegar con opciones reales de quedarse con el liderato del grupo en los últimos partidos de la eliminatoria, que se disputarán en noviembre. En esa fecha, la Bicolor recibirá en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, a las selecciones de Panamá y Surinam, en lo que podrían ser duelos decisivos.