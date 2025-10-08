Eliminatoria mundialista: Selección de Guatemala realizó su último entreno antes de su viaje a Surinam

Fútbol Nacional

Eliminatoria mundialista: Selección de Guatemala realizó su último entreno antes de su viaje a Surinam

La Selección Nacional de Guatemala realizó esta mañana su último entrenamiento antes de viajar a Paramaribo en un vuelo chárter.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Selección de Guatemala realizó su último entreno antes de su viaje a Surinam. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

La Selección Nacional de Guatemala afinó sus últimos detalles este miércoles en el entrenamiento matutino realizado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), previo a su viaje rumbo a tierras caribeñas para enfrentar a Surinam por la tercera fecha de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El combinado nacional, dirigido por el técnico Luis Fernando Tena, completó su última práctica en suelo guatemalteco con énfasis en ajustes tácticos y definición, dejando todo listo para emprender una travesía de aproximadamente 3,900 kilómetros hacia Paramaribo, capital de Surinam, donde se disputará el crucial encuentro eliminatorio.

La Azul y Blanco partirá este miércoles a las 12:00 horas en un vuelo chárter desde la Ciudad de Guatemala. Según informó la Federación Nacional de Fútbol (Fedefut), el itinerario incluye una escala en Cartagena, Colombia, antes de aterrizar en Paramaribo a las 21:00 horas locales (18:00 horas en Guatemala).

Con el ánimo en alto y la ilusión intacta, la Selección Nacional buscará sumar puntos importantes en su camino hacia la histórica edición de la Copa del Mundo 2026, que por primera vez contará con 48 selecciones y se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

LECTURAS RELACIONADAS

Surinam vs Guatemala: El valor de las selecciones según transfermarket. (Foto Prensa Libre: Fedefut- Surinam).

Surinam vs Guatemala: El valor de las selecciones según transfermarkt

chevron-right

Surinam vs. Guatemala: Stanley Menzo y Luis Fernando Tena se enfrentan en duelo directo por las eliminatorias mundialistas

chevron-right

El encuentro ante Surinam se disputará en el Estadio Franklin Essed, este viernes 10 de octubre a las 15:00 horas de Guatemala

El técnico azteca ha convocado a 25 jugadores para este crucial encuentro, con el objetivo de sumar tres puntos en tierras caribeñas y así conseguir su primera victoria en la fase final de las eliminatorias mundialistas.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Eliminatorias mundialistas Futbol nacional Mundial 2026 Paramaribo Selección de Guatemala Selección de Surinam 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS