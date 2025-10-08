Eliminatoria mundialista: Selección de Guatemala realizó su último entreno antes de su viaje a Surinam

La Selección Nacional de Guatemala afinó sus últimos detalles este miércoles en el entrenamiento matutino realizado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), previo a su viaje rumbo a tierras caribeñas para enfrentar a Surinam por la tercera fecha de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El combinado nacional, dirigido por el técnico Luis Fernando Tena, completó su última práctica en suelo guatemalteco con énfasis en ajustes tácticos y definición, dejando todo listo para emprender una travesía de aproximadamente 3,900 kilómetros hacia Paramaribo, capital de Surinam, donde se disputará el crucial encuentro eliminatorio.

La Azul y Blanco partirá este miércoles a las 12:00 horas en un vuelo chárter desde la Ciudad de Guatemala. Según informó la Federación Nacional de Fútbol (Fedefut), el itinerario incluye una escala en Cartagena, Colombia, antes de aterrizar en Paramaribo a las 21:00 horas locales (18:00 horas en Guatemala).

Con el ánimo en alto y la ilusión intacta, la Selección Nacional buscará sumar puntos importantes en su camino hacia la histórica edición de la Copa del Mundo 2026, que por primera vez contará con 48 selecciones y se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro ante Surinam se disputará en el Estadio Franklin Essed, este viernes 10 de octubre a las 15:00 horas de Guatemala

¡𝗘𝗡 𝗠𝗢𝗗𝗢 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡! 💙🇬🇹#SeleMayor realizó su último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento previo a su viaje a Surinam.#VamosGuate #ModoSelección 💪🏽⚽️🇬🇹💙 pic.twitter.com/0zXo4TbbTh — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) October 8, 2025

El técnico azteca ha convocado a 25 jugadores para este crucial encuentro, con el objetivo de sumar tres puntos en tierras caribeñas y así conseguir su primera victoria en la fase final de las eliminatorias mundialistas.