Surinam vs Guatemala: El valor de las selecciones según transfermarkt

Guatemala y Surinam se enfrentan este viernes 10 de octubre, en la tercera jornada de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La selección dirigida por Luis Fernando Tena llega a este compromiso ubicada en la cuarta posición del Grupo A, con apenas una unidad en dos jornadas. Por su parte, Surinam lidera el sector con cuatro puntos, producto de una victoria y un empate.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos. Para Guatemala no hay mañana: una derrota complicaría seriamente sus aspiraciones mundialistas. En cambio, Surinam busca consolidarse en la cima del grupo y dar un paso firme hacia la clasificación directa. Cabe recordar que solo el primer lugar de cada grupo avanza directamente al Mundial, mientras que los dos mejores segundos acceden al repechaje del próximo año.

Tanto los caribeños como los chapines han convocado a lo mejor de sus plantillas disponibles, lo que anticipa un duelo parejo en varios aspectos. Sin embargo, hay una estadística en la que Surinam supera ampliamente a Guatemala: el valor de mercado de sus jugadores.

Según el portal especializado Transfermarkt, la plantilla de Surinam está valorada en 19 millones de euros. Su jugador más cotizado es un defensor que milita en el Antalyaspor de Turquía, tasado en 2.8 millones de euros. También destacan el zaguero Shaquille Pinas, del Rotterdam, con 2.5 millones; el portero Etienne Vaessen, del Groningen, con 2 millones; y los atacantes Sheraldo Becker (Osasuna) y Clofilo Vlijter, ambos con un valor de mercado de 1 millón de euros.

En contraste, la selección guatemalteca tiene un valor de mercado de 8.5 millones de euros. Su jugador más valioso es Aarón Herrera, del D.C. United, con 2 millones; seguido por el delantero Rubio Rubin, tasado en 600 mil euros.

La mesa está servida. Aunque el valor de mercado es solo una estadística, ambos equipos saldrán con todo en busca de mantener vivo el sueño mundialista.