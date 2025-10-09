Honduras vs. Costa Rica y Nicaragua vs. Haití inauguran la tercera jornada de las eliminatorias mundialistas en Concacaf

La tercera jornada de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) arranca este jueves con la actividad del Grupo C, integrado por Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Haití.

La fecha se abrirá con el partido entre Nicaragua y Haití, que se disputará en el Estadio Nacional de Managua. El conjunto caribeño busca sorprender en el grupo y quedarse con el boleto mundialista, mientras que los nicaragüenses están urgidos de sumar puntos en casa, ya que se ubican en el último lugar del grupo con apenas un punto.

Haití también necesita ganar para mantenerse en la lucha por la clasificación, pues acumula dos unidades producto de dos empates, el más reciente en suelo costarricense, donde empató 3-3 frente a Costa Rica. El equipo haitiano ha mostrado capacidad ofensiva, pero necesita mejorar en defensa si quiere aspirar a la clasificación directa.

Sin embargo, el duelo más atractivo de la jornada se disputará en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, donde Honduras recibirá a Costa Rica en un enfrentamiento que podría marcar el rumbo de la eliminatoria para ambos equipos.

Actualmente, “La H” lidera el grupo con cuatro puntos, mientras que Costa Rica ocupa la tercera posición con dos unidades. Una victoria de los hondureños los colocaría en la cima con siete puntos, perfilándose como favoritos para el pase directo. En cambio, una derrota para los ticos sería un golpe duro que complicaría seriamente sus aspiraciones de clasificar de forma directa.

El equipo dirigido por Reinaldo Rueda no ha recibido goles en sus dos primeros encuentros, lo que demuestra solidez defensiva. En contraste, la selección del “Piojo” Herrera ha encajado cuatro goles en dos partidos, lo que evidencia ciertas debilidades en su sistema defensivo.

🔥🇭🇳 Mañana jugamos en casa



El Morazán volverá a retumbar con el aliento de todo un país. 💙🤍



Cada grito, cada aplauso y cada corazón catracho cuenta.



Es momento de creer, de luchar y de defender lo nuestro. 💪🏼⚽️



📅 Honduras 🇭🇳 vs 🇨🇷 Costa Rica

🕗 8:00 P.M.

🏟️ Estadio… pic.twitter.com/b6QRLajtWT — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 8, 2025

Sin duda, serán partidos de pronóstico reservado, en los que los cuatro equipos buscarán sumar puntos para mantenerse en la lucha por el liderato del grupo.

Cabe recordar que el primero de cada grupo avanzará directamente a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares clasificarán al repechaje intercontinental, programado para marzo del próximo año.

Día y hora de los partidos (hora de Guatemala):