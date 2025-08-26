Eliminatoria Mundial 2026: Se habilitan 300 entradas para la afición de El Salvador para duelo ante Guatemala

Este martes 26 de agosto, la Federación Salvadoreña de Futbol anunció a través de sus redes sociales que recibió 300 entradas por parte de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala para ponerlas a la venta entre sus seguidores.

La venta de boletos corresponde al partido de eliminatoria mundialista que se disputará el jueves 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso, a las 20.00 horas.

Según indicó la página oficial de Facebook de la Federación Salvadoreña, cada persona podrá adquirir un máximo de cinco boletos para la localidad de preferencia.

Cada entrada tiene un costo de US$45 (aproximadamente Q445) y fueron puestas a la venta en el portal Fanaticks.live. Sin embargo, desde el momento de su publicación, ya aparecían como agotadas.

Esta noticia se da un par de semanas después de que la propia Federación de Futbol de Guatemala iniciara la venta de boletos para la afición nacional, en medio de múltiples quejas por la falta de transparencia en el proceso de compra.

En Guatemala se habilitaron cerca de 13 mil boletos, los cuales se agotaron en cuestión de horas, situación que provocó frustración en miles de guatemaltecos, quienes cuestionaron tanto a la federación como a la plataforma de venta.

La empresa encargada de la boletería, Fanaticks, se pronunció en su momento y responsabilizó a la Fedefut.

“Las decisiones sobre la cantidad de entradas disponibles, los canales de distribución, las fechas y las modalidades de venta son definidas exclusivamente por el promotor u organizador del evento”, señala el comunicado, en el que se aclara que la logística fue responsabilidad exclusiva de la Fedefut.

El duelo entre Guatemala y El Salvador se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre en territorio guatemalteco, en el estadio Cementos Progreso. Ese será el primero de seis juegos que ambas selecciones deberán enfrenar en su camino al Mundial 2026.