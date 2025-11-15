Eliminatorias Concacaf: Así marchan los grupos A, B y C rumbo al Mundial 2026

Las eliminatorias de la región entran en su fase decisiva y los tres grupos definirán este próximo martes 18 de noviembre a las 7 de la noche a los clasificados directos al Mundial y a los equipos que tendrán una segunda oportunidad en el repechaje. Con varios cupos abiertos y solo un combinado con su futuro asegurado, la jornada promete tensión máxima en cada cancha.

En el Grupo A, Surinam y Panamá llegan empatados con 9 puntos y disputan el boleto directo, mientras Guatemala (5 pts) y El Salvador (3 pts) ya quedaron eliminados. Surinam buscará cerrar la serie visitando a Guatemala en el estadio del Trébol, mientras que Panamá recibirá a El Salvador en el Rommel Fernández. Por diferencia de goles, Surinam mantiene una ligera ventaja, aunque cualquiera de los dos podría terminar en repechaje si no logra cerrar en lo más alto.

La combinación de resultados en ese sector deja abierta la posibilidad de que el segundo lugar dispute el repechaje intercontinental. Surinam depende principalmente de ganar y evitar que Panamá golee, mientras que los panameños necesitan sumar y esperar que Guatemala no permita la victoria visitante. El desenlace del sector A será uno de los más seguidos de la jornada.

El Grupo B es liderado por Curacao con 11 puntos, seguido muy de cerca por Jamaica con 10 unidades. Ambos equipos se enfrentarán directamente en un duelo clave que definirá al clasificado directo y al representante en el repechaje. Trinidad y Tobago (6 pts) y Bermuda (0 pts) completan la tabla, sin opciones de avanzar, y cerrarán la fecha enfrentándose entre sí.

Curacao es, hasta ahora, el único combinado de toda la eliminatoria que tiene asegurado un puesto en la fase final, ya sea directo o por repechaje, gracias a su ventaja numérica. Sin embargo, su visita a Jamaica será determinante para conocer si avanzará por la vía directa o deberá buscar su boleto en la instancia adicional.

Suriname tops Group A 🇸🇷 pic.twitter.com/Sip22T2f2x — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

En el Grupo C, Honduras y Haití comparten el liderato con 8 puntos, mientras Costa Rica se mantiene con 6 unidades y Nicaragua con 4, ya eliminada. Este sector es uno de los más apretados, ya que tanto hondureños como haitianos podrían clasificar directamente dependiendo del resultado de su partido y de lo que haga Costa Rica en su visita a Honduras.

The Blue Wave goes top of the group 👀 pic.twitter.com/eFcmQ9CWrY — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

La Selección de Costa Rica llega obligada a sumar y depender de una combinación favorable de marcadores para aspirar al repechaje o incluso a un milagroso pase directo. Haití enfrentará a Nicaragua con la obligación de ganar y esperar que Honduras no lo haga para adueñarse del primer lugar.

La H hasta arriba del grupo 🇭🇳 pic.twitter.com/G59PnxkF0A — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

Con los tres grupos activados de forma simultánea este martes a las 7 de la noche, la última jornada de la eliminatoria promete definir cupos con dramatismo. Entre cuentas, diferencias de goles y duelos directos, la región se juega sus últimas cartas rumbo al Mundial, con la única certeza de que Curacao será parte de la siguiente fase, mientras el resto busca cerrar su camino de la mejor manera.