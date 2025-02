En el medio tiempo: Ronald González revela la clave de la remontada de Comunicaciones sobre Xelajú MC

Comunicaciones FC logró la noche del 27 de febrero una remontada de mérito ante Xelajú MC en el Estadio Cementos Progreso por un marcador de 2-1 y sumó su segundo triunfo consecutivo en el Clausura 2025.

Dos goles de Lynner García, uno en el 74 y otro en el 90+5, le permitieron al cuadro de Ronald González darle la vuelta al tanto inicial de Harold Cummings en la primera mitad.

Este resultado le vino como un bálsamo al entrenador González, que tras varias semanas en donde no lograba obtener noticias positivas, los triunfos consecutivos ante Malacateco y Xelajú MC le sumaron seis puntos que le posicionan ahora en la sexta casilla del Clausura 2025.

El gran mérito de Comunicaciones, según palabras de González, estuvo en su reacción tras la segunda mitad en donde llegó abajó 0-1.

"El partido te va dando cosas, estoy feliz por los jugadores, hicieron un esfuerzo grande", comenzó a explicar.

"Les dije en el medio tiempo que no merecimos recibir un gol en cuatro minutos, hasta que el árbitro no pite no se ha terminado, nunca nos vamos a rendir", continuó.

El técnico también afirmó que a su equipo le ha costado en los inicios, por lo que uno de los puntos en los que tiene que mejorar es los arranques.

"Tenemos que estar muy concentrados en los inicios, tener una constancia que nos permita encontrar nuestras ideas, recibimos un gol temprano y eso nos provoca ese nerviosismo, el futbol es así y hay que buscar soluciones, hay que vivir el partido desde el minuto uno para no tener que ir en contra con los resultados”, afirmó en la conferencia de prensa posterior al duelo.