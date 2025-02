Fedefut improvisa ante la crisis y lanza un nuevo acuerdo para los nombramientos arbitrales

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala lanzó una respuesta a la crisis que vive el arbitraje guatemalteco con la publicación de un acuerdo en donde se establece una nueva modalidad para hacer los nombramientos de árbitros para las fases finales de todas las ligas del país.

El acta en donde se hizo oficial la medida, con fecha 17 de febrero de 2025 dictamina que:

"La designación de árbitro y asistentes de semifinal y final de los torneos de las diferentes ligas se realizará por el procedimiento del sorteo el cual será de la forma siguiente"

Será público para lo cual se invitará a los representantes de los clubes clasificados a estas fases, presidentes de las ligas o en su caso este designe a los gerentes por escrito y medios de comunicación para la cobertura en vivo.

Se llevará a cabo en la sede del Departamento de Arbitraje 48 horas antes de la jornada que trate.

Participarán los árbitros y asistentes en el número que corresponda que en su momento tengan la mejor calificación de su rendimiento de conformidad con el ranking que se establece en el artículo 33, numeral 6 Reglamento de la Comisión de Árbitros.

¿Qué quieren decir estas medidas? Prensa Libre consultó con el exárbitro y ahora analista de rendimiento arbitral, Jonathan Polanco, sobre el significado de esta nueva modalidad para determinar a los nombramientos de las fases finales y determinó lo siguiente:

"El procedimiento para hacer nombramientos arbitrales lo realiza la Comisión de Árbitros. En la Federación nacional hay dos entes arbitrales, está el Departamento de árbitros donde hay personas asalariadas, son trabajadores de la Federación que se encargan de la formación y de la corrección de los árbitros. Ellos emiten un comunicado a la comisión cuando un árbitro comete errores para que la comisión los sancione, la comisión arbitral está hecha por exárbitros que realizan sus funciones ad honorem", explica.

"El Departamento de Árbitros les manda un listado y dicen 'miren, tales árbitros no pueden salir por estos errores', entonces la comisión los sanciona y no los nombra, sólo ve el listado de árbitros habilitados para poder hacer nombramientos. Aquí en Guatemala, lamentablemente quien está haciendo nombramientos actualmente solo es José Luis Camargo y Carlos fuentes, que son del Departamento de Árbitros, o sea no están respetando el debido proceso", dice.

Lo que busca la Fedefut con este nuevo acuerdo según en palabras de Polanco es que la Comisión de Árbitros se reúna antes de las fechas determinadas y haga los nombramientos públicamente, siendo de esta manera más transparentes tanco con los equipos, como ante la liga.

"La Federación lo está haciendo como una medida paliativa a la presión que tiene actualmente por el tema escabroso de cómo están haciendo los nombramientos, o sea que la crisis ya pasó a nivel administrativo también", razona.

"La modalidad de hacer nombramientos ya está en los estatutos de la Fifa, o sea lo del Departamento de Árbitros y la Comisión de Árbitros, eso ya está dentro de los estatutos cada federación tiene que adherirse", sentencia.