Liga Nacional: Tres motivos por los cuales el arbitraje guatemalteco vive su “peor crisis en la historia”

El arbitraje es un tema que siempre está en discusión en todos los niveles del futbol a nivel mundial. En Copas del Mundo, en la Champions League, en las mejores ligas del planeta y también en Guatemala.

No es fácil ser un árbitro de futbol, ya que se debe estar preparado y conocer las reglas del juego para asegurar que un partido se desarrolle de la manera más justa posible.

Un árbitro debe ser capaz de controlar a los jugadores, mantener el orden y tomar decisiones que pueden tener impacto directo en el desarrollo de un juego.

En el Torneo Clausura 2025 del futbol guatemalteco el tema arbitral ha sido tema de conversación por las constantes polémicas jornada tras jornada, y es por eso que Prensa Libre consultó al exárbitro Jonathan Polanco, quien tuvo una carrera de 15 años como árbitro en Guatemala y portó el gafete Fifa por cuatro años, sobre algunos motivos por el cual, según él, se vive "la peor crisis" del arbitraje guatemalteco.

Desde 2020 Jonathan Polanco creó Var502GT, un proyecto en donde se dedica a analizar el desempeño de los árbitros guatemaltecos, especialmente a nivel de la Liga Nacional.

Según Polanco actualmente "el arbitraje guatemalteco está viviendo la peor crisis de calidad de su historia", esto ya que considera que el departamento encargado de los árbitros de la Federación de Futbol de Guatemala no está funcionando como debería.

Polanco realizó un análisis y compartió tres puntos claves por los que el arbitraje en Guatemala estaría viviendo esta crisis.

José Luis Camargo

Según el exárbitro, una de las razones de la crisis radica en que José Luis Camargo, director de arbitraje de la Fedefut, no pasa mucho tiempo en Guatemala por compromisos internacionales.

"Esto producto (la crisis) de una deficiente instrucción del departamento de arbitraje que es dirigido por José Luis Camargo. Lamentablemente, por los compromisos que él tiene internacionales, es poco el tiempo que pasa físicamente en Guatemala. Es por ello por lo que la mayoría de las instrucciones que reciben los árbitros es de manera virtual, por eso es por lo que ha provocado esta crisis", dijo.

Poco análisis

El segundo motivo es que no existiría un correcto análisis luego de cada jornada. Los árbitros no revisarían su desempeño y por eso cometen "los mismos errores".

"Otro de los temas que por los cuales se ha caído es que no se revisa concienzudamente los errores que se cometen jornada tras jornada. No hay revisión de vídeos y por ende no hay trabajo de corrección por parte del departamento de arbitraje. Es por ello por lo que los árbitros cometen los errores, los mismos errores constantemente", expresa.

Sin procesos de árbitros

Finalmente, otro de los motivos que encuentra Polanco sobre los fallos arbitrales en el futbol de Guatemala está en que "no hay procesos" para los silbantes.

"No hay un proceso real con estos árbitros. Aceleraron tanto una renovación de arbitraje que sólo es ficticia, estos nuevos árbitros no les dieron un proceso en Liga de Ascenso, no tuvieron el debido proceso en Tercera, Segunda o Primera División, sino que quieren que lleguen a madurar la Liga Nacional y como la Liga Nacional tiene más cobertura mediática, los árbitros tampoco están preparados psicológicamente para la presión que provoca este tema", sentenció.