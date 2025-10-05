EN VIVO| Aurora vs Municipal por la jornada 13 del torneo Apertura 2025

EN VIVO| Aurora vs Municipal por la jornada 13 del torneo Apertura 2025

El derbi de la capital entre Aurora y Municipal, programado para este domingo a las 11:00 horas, en el marco de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025.

Aurora recibe a Municipal en el Guillermo Slowing. (Foto: Prensa Libre)

El estadio Guillermo Slowing será el escenario del derbi de la capital entre Aurora y Municipal, programado para este domingo a las 11:00 horas, en el marco de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025. Un partido que revive una de las rivalidades más recordadas del balompié guatemalteco y que se presenta con ingredientes especiales.

La primera vuelta del Apertura 2025 reeditó esta rivalidad, con triunfo de Municipal 2-1 en el estadio El Trébol, alargando la sequía aurinegra de triunfos en el derbi. Por ello, el choque de este domingo se vive con un aire de revancha.

