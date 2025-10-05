Derbi de la capital: Así se encuentra el historial de enfrentamientos entre Aurora y Municipal

El estadio Guillermo Slowing será el escenario de uno de los duelos más esperados de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025: Aurora frente a Municipal. Este domingo 5 de octubre, el llamado derbi de la capital volverá a poner frente a frente a dos equipos con una rica historia en el futbol guatemalteco, en un choque que promete emociones y un marco especial.

El encuentro tiene un sabor particular, ya que durante dos décadas estos clubes no se enfrentaron en la Liga Nacional debido a la permanencia de Aurora en la Primera División. Fue hasta este año, con el regreso de los aurinegros a la máxima categoría, que el clásico capitalino volvió a escribirse en la agenda del fútbol nacional.

En el duelo de la primera vuelta, disputado en el estadio de El Trébol, Municipal se impuso 2-1, ampliando una racha que se extiende desde el último triunfo de Aurora en un partido oficial contra los rojos. Ese resultado se remonta al 2 de noviembre de 2004, cuando Aurora venció 2-1. Desde entonces, los aurinegros no han podido repetir la hazaña.

El último antecedente oficial entre ambos equipos, antes de la larga pausa, se dio en 2005, año en el que Municipal se impuso en dos ocasiones (2-0 y 1-0), marcando el cierre de aquella etapa antes de que Aurora descendiera. Ahora, con su regreso, buscan no solo ganar un partido, sino también poner fin a una sequía de resultados que ya pesa en la historia del club.

Por el lado escarlata, Municipal llega como líder sólido del campeonato y único equipo invicto, con 26 puntos en la tabla. Los dirigidos por Mario Acevedo han mostrado regularidad y contundencia, con figuras como Rudy Barrientos y el panameño Davis Contreras siendo protagonistas. Mantener el invicto en un clásico capitalino le daría todavía más fuerza a su liderato.

Aurora, en cambio, afronta el reto con motivación especial. El equipo de Saúl Phillips quiere aprovechar su condición de local para dar el golpe y convertirse en el primero en derrotar a los rojos en el torneo. Además, los aurinegros se encuentran en zona de clasificación y saben que una victoria ante su histórico rival sería un impulso anímico importante para lo que resta del campeonato.

El derbi capitalino ha estado marcado históricamente por la intensidad y la rivalidad. Aunque el paréntesis de 20 años en Liga Mayor enfrió los enfrentamientos, la vuelta de Aurora a la máxima categoría le devolvió vida a una rivalidad que había quedado congelada en el tiempo.

Este domingo, el Guillermo Slowing será testigo de un capítulo más en la historia del fútbol guatemalteco, con un Aurora que busca recuperar la memoria de aquel triunfo de 2004 y un Municipal que intentará reafirmar su invicto y dominio en el clásico capitalino.