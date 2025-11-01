EN VIVO| Mixco vs. Antigua GFC por la jornada 17 del torneo Apertura 2025

La Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 comienza este domingo con un duelo que promete intensidad en el Estadio Santo Domingo, donde Mixco, líder del campeonato, recibirá a Antigua GFC a partir de las 15:00 horas. Los locales buscarán mantener su racha y ampliar la ventaja en la cima de la tabla.

Mixco llega motivado tras un buen desempeño en la jornada anterior, y con 35 puntos, quiere seguir consolidándose en la primera posición. El equipo ha mostrado solidez defensiva y efectividad en ataque, aspectos que serán clave para imponerse ante un rival de peso como Antigua. Por su parte, Antigua GFC, ubicado en el cuarto lugar con 29 unidades, llega en busca de un resultado positivo que le permita acercarse al liderato y mantener la presión sobre los equipos de arriba.