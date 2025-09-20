EN VIVO| Mixco vs. Aurora por la jornada 11 del torneo Apertura 2025

El Estadio Santo Domingo de Guzmán será escenario este domingo a las 3 de la tarde de un duelo inédito en la Liga Nacional de Guatemala. Mixco recibirá a Aurora en lo que será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos en la máxima categoría del futbol guatemalteco.

El encuentro no solo marca un capítulo histórico para ambas instituciones, sino que también llega en un momento en el que los dos clubes buscan afianzarse en la parte alta de la tabla del Apertura 2025.