EN VIVO| Mixco vs Malacateco por la jornada 14 del torneo Apertura 2025

Este domingo, a partir de las 14:00 horas, Deportivo Mixco recibirá en el estadio Santo Domingo de Guzmán a Malacateco, en un duelo correspondiente a la jornada 14.

Deportivo Mixco recibe a Malacateco a las 14:00 horas. (Foto: Prensa Libre)

Este domingo, a partir de las 14:00 horas, Deportivo Mixco recibirá en el estadio Santo Domingo de Guzmán a Malacateco, en un duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2025.

Los chicharroneros llegan con la intención de mantener su gran momento en casa y sumar los tres puntos que les permitan acercarse al líder del torneo, consolidando su posición en la parte alta de la tabla de posiciones. Malacateco, por su parte, llega con la misión de sumar puntos fuera de casa y mantener viva la aspiración de pelear por la clasificación del torneo.

Miguel Linares

