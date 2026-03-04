Fútbol Nacional
EN VIVO | Mixco vs. Municipal por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026
La jornada 11 del Clausura promete alto voltaje esta tarde en Santo Domingo de Guzmán, donde Mixco buscará oxígeno ante Municipal, que llega decidido a sostener su lugar en la cima del torneo.
Mixco vs. Municipal(Foto Prensa Libre).
La jornada 11 del Torneo Clausura continúa esta tarde, cuando Deportivo Mixco reciba en el estadio Santo Domingo de Guzmán a Municipal, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha en el certamen nacional.
El partido entre mixqueños y escarlatas se disputará a las 15.00 horas. Los dirigidos por el guatemalteco Fabrizio Benítez llegan a este duelo con la necesidad de ganar, debido a la complicada posición en la que se encuentran actualmente, ya que ocupan la décima casilla con 10 puntos y, de momento, están fuera de la zona de clasificación.
Enfrente tendrán a Municipal, que llega con el objetivo de mantenerse en la parte alta del Clausura, donde actualmente ocupa el tercer lugar con 18 puntos. El encuentro promete emociones durante los 90 minutos entre chicharroneros y escarlatas.