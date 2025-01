Entrenador del Columbus Crew confirma que Nicholas Hagen se fracturó un dedo

El portero guatemalteco sufrió una fractura en uno de sus dedos, por lo que no podrá entrenar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros en el Columbus Crew.

Son momentos en donde Nicholas Hagen debe guardar reposo según lo confirmó el francés Wilfried Nancy, entrenador del Columbus Crew de la MLS.

El portero de la selección de Guatemala inició el trabajo con el equipo de Ohio hace unas semanas para comenzar a tope la temporada 2025 en Estados Unidos, sin embargo, en los últimos días sufrió un revés que le detendrá un par de semanas.

Según Wilfried Nancy, el jugador guatemalteco se fracturó un dedo de su mano, sin llegar a especificar qué dedo o de cuál mano, por lo que el guardameta nacional no entrenará al mismo ritmo que sus compañeros en la pretemporada.

En una conferencia de prensa el técnico charló sobre los trabajos precompetitivos de su equipo y ahí fue donde dio a conocer la lesión de Hagen.

"Nicholas está lesionado, esto es malo para él, no creo que sea por mucho tiempo pero sí por algo", fue lo que mencionó, para luego informar que "Se rompió el dedo".

La lesión, en palabras de su entrenador, no parece tan seria y no debería tomarse tanto tiempo a Hagen recuperarse, por lo que su presencia para los partidos de la fecha Fifa de marzo contra Guyana no estaría en peligro.

Sin embargo, en lo que sí podría perjudicarle esta lesión es en ganarse un puesto importante dentro de la plantilla del Columbus Crew.

Recientemente Hagen fue renovado con el equipo hasta al menos 2026 con opción a estar un año más.