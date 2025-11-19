“Guatemala clasificó a Panamá, que nadie olvidé eso”, el mensaje de Mister Chip en sus redes sociales

Alexis Tamayo, conocido mundialmente como Mister Chip, utilizó sus redes sociales para reconocer el papel fundamental que jugó Guatemala en la clasificación de Panamá al Mundial 2026.

El analista deportivo español, famoso por su amplia base de datos y estadísticas deportivas, publicó un mensaje que rápidamente se viralizó entre los aficionados centroamericanos.

"Que nadie olvide que Guatemala está clasificando ahora mismo a Panamá y a Honduras, en una muestra de orgullo y profesionalidad. ¡¡¡Centroamérica lo agradece!!!", escribió Mister Chip en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Mister Chip, quien siempre ha mostrado su gran cariño por el fútbol guatemalteco y su apoyo a la selección en distintos torneos, destacó que la victoria 3-1 de Guatemala sobre Surinam no solo fue una demostración de orgullo tras la eliminación, sino que tuvo implicaciones directas en las aspiraciones de otras selecciones centroamericanas.

El mensaje del analista español, en su "tweet", hace referencia a que la victoria guatemalteca ante Surinam facilitó la clasificación de Panamá, que simultáneamente vencía 3-0 a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández. Por la diferencia de goles, a los canaleros les convenía que Guatemala derrotara a los surinameses para evitar tener que golear por varios goles a los salvadoreños.

Panamá y Surinam iniciaron la última fecha empatados con 9 puntos cada uno, pero los surinameses tenían +5 de diferencia de goles contra +2 de los panameños. Si Surinam hubiera vencido a Guatemala en El Trébol, Panamá habría necesitado una victoria por marcador abultado ante El Salvador para superarlos en este criterio de desempate y asegurar el primer lugar del Grupo A.

Guatemala cumplió con su parte al vencer 3-1 a Surinam y es a eso que hace referencia MisterChip al decir que "Guatemala clasificó a Panamá".

Que nadie olvide que Guatemala está clasificando ahora mismo a Panamá y a Honduras, en una muestra de orgullo y profesionalidad.



¡¡¡Centroamérica lo agradece!!! — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 19, 2025

El mensaje de "Centroamérica lo agradece" resonó entre los aficionados de la región. A pesar de las rivalidades naturales entre países vecinos, el reconocimiento al profesionalismo guatemalteco generó reacciones positivas de panameños y hondureños que valoraron la actitud de la Bicolor.

El mensaje de Mister Chip también mencionó a Honduras. Los catrachos necesitaban vencer a Costa Rica o al menos anotar un gol, sin embargo por diferencia de puntos y goles, no lograron conseguir ni siquiera el boleto al repechaje.