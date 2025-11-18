Nicolás Samayoa: “El fútbol es injusto, te quita más de lo que te da”

Nicolás Samayoa, defensor de la Selección de Guatemala, habló al finalizar el partido ante Surinam sobre el sentimiento que embarga al plantel tras quedar eliminados del Mundial 2026.

El jugador, que estuvo ausente en el partido ante Panamá donde Guatemala selló su eliminación debido a una suspensión, regresó como titular en la victoria 3-1 sobre los caribeños.

"Creo que el fútbol es injusto a veces. Merecimos más, hicimos un buen trabajo durante el proceso", expresó Samayoa. El defensor considera que Guatemala no hizo un mal papel en la eliminatoria y que merecían haber logrado el objetivo de clasificar al Mundial.

"Los últimos días fueron como un funeral"

Samayoa describió el ambiente en la concentración en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) tras la derrota ante Panamá: "Los últimos días de la concentración fueron un funeral, todos estábamos muy tristes". El jugador también manifestó: "El fútbol te quita más de lo que te da", reflejando la frustración del plantel por no haber conseguido la clasificación al Mundial 2026.

A pesar de la eliminación, Samayoa expresó su satisfacción con el trabajo realizado por la selección durante todo el proceso. El defensor se mostró orgulloso de haber formado parte de este grupo de jugadores que estuvo más cerca que nunca de clasificar a Guatemala a un Mundial.

Nicolás Samayoa también manifestó su deseo de que Luis Fernando Tena continúe al frente de la selección, valorando el trabajo del técnico mexicano que transformó la mentalidad del equipo guatemalteco.

El balance de Guatemala

Guatemala finalizó tercera del Grupo A con 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas. La Bicolor tuvo en sus manos la oportunidad histórica de clasificar al Mundial 2026 con el formato ampliado y la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá, pero las derrotas en casa ante El Salvador y especialmente ante Panamá sentenciaron.