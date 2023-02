Guatemala se juega el pase a los octavos de final del Premundial sub 17 ante Curazao

Guatemala no ha mostrado su mejor versión en el Premundial Sub 17 que se disputa en el país. Dos derrotas lo acompañan hasta ahora, pero aún tiene posibilidades para avanzar a la ronda de los octavos de final, aunque para ello no debe caer ante la selección de Curazao.

Si bien los resultados no se han dado, el conjunto nacional ha demostrado que tiene oficio y buen futbol, pero errores puntuales en la defensiva y falta la falta de contundencia en el ataque le ha pasado factura en sus encuentros contra Panamá y México.