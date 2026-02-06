Guatemala vs. Granada: hora y dónde ver el segundo partido de la Bicolor en el Premundial Sub-17

Guatemala disputará un compromiso crucial ante Granada por la jornada 2 del Premundial Sub-17 de la Concacaf. El duelo puede definir el rumbo de la Bicolor en el Grupo C, donde solo el primer lugar clasifica directamente al Mundial de Catar 2026.

Tras un debut positivo con victoria 2-0 sobre Antigua y Barbuda, la selección chapín busca una nueva victoria en casa para mantenerse en la pelea por el liderato del grupo.

El estadio Cementos Progreso será nuevamente el escenario donde el conjunto juvenil, dirigido por el sudamericano Willy Coito Olivera, intentará hacer valer su condición de local y así lograr su segundo triunfo del certamen.

La primera jornada dejó a Haití como líder del Grupo C tras golear 5-1 a Granada. Marvenly Exilas brilló con un triplete mientras que Emerson Laïssé y Macerate Prophète completaron la goleada haitiana. Granada solo pudo descontar mediante un potente disparo de larga distancia de Cogan Dowden.

Hora, fecha y dónde ver Guatemala vs. Granada

El partido entre Guatemala y Granada está programado para el sábado 7 de febrero a las 20:00 horas (8:00 p.m.) en el estadio Cementos Progreso .

(8:00 p.m.) en el . La transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN y Disney Plus.

Ni Guatemala ni Granada tienen jugadores suspendidos para este compromiso de la segunda jornada. Se espera que el técnico Willy Coito Olivera mantenga un equipo similar al que viene utilizando en el torneo.

Alineación inicial de Guatemala en el partido pasado: Ethan Ruppert; Leandro Rivas, Anthony Martir, Jeffrey Interiano, Daniel González; Patrick Arana, Julio Sandoval, Joshua Pérez, Troi Panniel; Hensen Chacón y Matías Micheo.

Alineación incial de Granada en el partido pasado: Keldon Francis; Adam Purcell, Michael Thomas, Keion Charles, Teron Andrew, Amahn Youssi; Caleb Sandt, Kasimir Jones, Jahym Fletcher; Otis Jones y Cogan Dowden.

Este será el primer enfrentamiento entre Guatemala y Granada en la historia del Premundial Sub-17 de la Concacaf. El duelo representa una gran oportunidad para la Bicolor de consolidarse en el grupo y dar un paso importante hacia la clasificación al Mundial de Catar 2026, donde solo el líder del Grupo C obtendrá el boleto directo a la cita orbital.