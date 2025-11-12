Guatemala vs. Panamá: César Ramos, el experimentado árbitro mexicano, dirigirá el crucial partido en El Trébol

El silbante mexicano César Arturo Ramos Palazuelos será el encargado de impartir justicia en el partido clave por la quinta jornada de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo, entre la Selección de Guatemala, dirigida por el también azteca Fernando Tena, y la Selección de Panamá, bajo el mando del danés Thomas Christiansen.

El encuentro se disputará este jueves 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” a las 20:00 horas, en la capital guatemalteca, y promete ser un duelo de alta tensión y electrizante desde el primer minuto hasta el silbatazo final.

Chapines y canaleros se enfrentarán en un choque de pronóstico reservado, que sin lugar a dudas será una auténtica final para ambos en su lucha por conseguir el boleto a la próxima Copa del Mundo. Por ello, el árbitro azteca tendrá la gran responsabilidad de llevar el encuentro con justicia y sin polémicas.

Ramos estará acompañado por Alberto Morín como asistente uno y Marco Bisguerra como asistente dos, mientras que como cuarto arbitro estará Katia Itzel García. En el VAR estarán Guillermo Pacheco y Óscar Macías Romo. Todo el cuerpo arbitral será mexicano.

Este partido es vital para la Azul y Blanco, por lo que el margen de error es prácticamente nulo en esta doble jornada, donde la consigna es ganar o ganar para el combinado chapín.

Ramos, con un largo recorrido como árbitro, cuenta con más de 10 años de experiencia en la Liga MX, además de haber dirigido en dos Copas del Mundo —incluyendo una semifinal entre Francia y Marruecos—, la Copa Oro, la Concachampions y la final del Mundial de Clubes entre Real Madrid y Gremio.

La expectativa es altísima, ya que una victoria para el cuadro Bicolor lo pondría muy cerca de lograr la histórica clasificación a la Copa del Mundo.