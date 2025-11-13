Guatemala vs Panamá: La afición guatemalteca no duerme y dan serenata a la selección canalera

Fútbol Nacional

Guatemala vs Panamá: La afición guatemalteca no duerme y dan serenata a la selección canalera

La afición guatemalteca llevó una emotiva serenata al hotel de concentración donde se hospeda la selección de Panamá, en la víspera del crucial encuentro por la eliminatoria mundialista.

Herberth Marroquín

|

time-clock

afición guatemalteca no duerme y dan serenata a la selección canalera. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

Esta noche, la Selección Nacional de Guatemala se enfrenta a Panamá en un duelo crucial por la quinta jornada de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

El encuentro, que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, promete emociones intensas, pues ambos combinados llegan con la obligación de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo del 2026.

Con la tabla apretada y cada unidad valiendo oro, el choque entre chapines y canaleros se perfila como uno de pronóstico reservado.

Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición para dar un golpe de autoridad ante un rival directo.

LECTURAS RELACIONADAS

Thomas Christiansen: "No nos molesta la presión, es lindo jugar en un ambiente así" sobre el partido en El Trébol ante Guatemala

chevron-right
SELECCIîN NACIONAL, ELIMINATORIAS MUNDIAL. Se llev a cabo una conferencia de prensa donde el entrenador de la seleccin nacional brind sus impresiones previo al partido contra la seleccin de Panam, vlido para las Eliminatorias para el Mundial FIFA 2026. En la imagen, jugadores de la seleccin se preparan para el ltimo entrenamiento previo a su partido contra Panam. Juan Diego Gonzlez. 121125

Guatemala y Panamá se enfrentan en El Trébol en un duelo decisivo rumbo al Mundial 2026

chevron-right

El ambiente previo al partido ha sido electrizante. Desde la tarde-noche del miércoles , la afición guatemalteca se hizo sentir en las calles cercanas al Centro de Alto Rendimiento (CAR), lugar donde se hospeda la Selección Nacional. Con cánticos, banderas, luces y cohetillos, los seguidores chapines ofrecieron una verdadera serenata a los jugadores, demostrando que el sueño mundialista se vive con pasión en cada rincón del país.

Del otro lado, la concentración panameña también fue escenario de fervor, aunque con un matiz distinto. Un grupo de aficionados locales se acercó al hotel —y permaneció hasta altas horas de la madrugada de este jueves— donde se encuentra el equipo canalero, para hacer sentir la presión del entorno.

Entre música, bombos y fuegos artificiales, los chapines enviaron un mensaje claro: en Guatemala, el futbol se vive con intensidad, esta muestra de pasión busca convertirse en un factor anímico que impulse a los jugadores a dejarlo todo en la cancha.

Con este marco espectacular, el balón rodará en un partido que podría marcar un antes y un después en las aspiraciones mundialistas de ambos países. El pitazo inicial está programado para las 20.00 horas en el Manuel Felipe Carrera.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Eliminatoria Mundialista Futbol nacional Selección de Guatemala Selección de Panamá 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS