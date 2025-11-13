Guatemala vs Panamá: La afición guatemalteca no duerme y dan serenata a la selección canalera

Esta noche, la Selección Nacional de Guatemala se enfrenta a Panamá en un duelo crucial por la quinta jornada de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

El encuentro, que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, promete emociones intensas, pues ambos combinados llegan con la obligación de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo del 2026.

Con la tabla apretada y cada unidad valiendo oro, el choque entre chapines y canaleros se perfila como uno de pronóstico reservado.

Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición para dar un golpe de autoridad ante un rival directo.

El ambiente previo al partido ha sido electrizante. Desde la tarde-noche del miércoles , la afición guatemalteca se hizo sentir en las calles cercanas al Centro de Alto Rendimiento (CAR), lugar donde se hospeda la Selección Nacional. Con cánticos, banderas, luces y cohetillos, los seguidores chapines ofrecieron una verdadera serenata a los jugadores, demostrando que el sueño mundialista se vive con pasión en cada rincón del país.

Del otro lado, la concentración panameña también fue escenario de fervor, aunque con un matiz distinto. Un grupo de aficionados locales se acercó al hotel —y permaneció hasta altas horas de la madrugada de este jueves— donde se encuentra el equipo canalero, para hacer sentir la presión del entorno.

🇬🇹🇵🇦UNA VELADA LLENA DE PIROTECNIA AFUERA DEL HOTEL DE PANAMÁ🎆



Aficionados chapines pasaron la noche cantando y lanzando fuegos artificiales en las inmediaciones de la concentración de los canaleros previo al juego clave por las eliminatorias mundialistas🔥



vía @OttoArriaga pic.twitter.com/WycuEbliHb — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 13, 2025

Entre música, bombos y fuegos artificiales, los chapines enviaron un mensaje claro: en Guatemala, el futbol se vive con intensidad, esta muestra de pasión busca convertirse en un factor anímico que impulse a los jugadores a dejarlo todo en la cancha.

Con este marco espectacular, el balón rodará en un partido que podría marcar un antes y un después en las aspiraciones mundialistas de ambos países. El pitazo inicial está programado para las 20.00 horas en el Manuel Felipe Carrera.