Thomas Christiansen: “No nos molesta la presión, es lindo jugar en un ambiente así” sobre el partido en El Trébol ante Guatemala

Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá, ofreció una conferencia de prensa previo al crucial encuentro ante Guatemala que se disputará esta noche del jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol".

El estratega danés-español reafirmó que no le preocupa jugar en el estadio guatemalteco y aseguró que ni el ambiente hostil ni la presión representan un problema para sus dirigidos.

"No nos molesta la presión, es lindo jugar en un ambiente así", declaró Christiansen, mostrando la tranquilidad y aplomo con los que Panamá llega a este compromiso decisivo. El técnico canalero ya había manifestado días atrás que no le preocupaba jugar en El Trébol, y ayer lo reafirmó con total seguridad.

Christiansen aseguró que su selección está acostumbrada a jugar en ambientes complicados y con alta presión, citando como ejemplo reciente su visita a El Salvador.

"Ya hemos jugado en escenarios así, recientemente fue lo mismo en el Cuscatlán contra El Salvador", mencionó el técnico, haciendo referencia al partido donde Panamá venció 0-1 a los salvadoreños en San Salvador, demostrando su capacidad para imponerse como visitante en Centroamérica. Esta experiencia en estadios hostiles le da a Christiansen la confianza de que sus jugadores sabrán manejar la presión de los casi 7,000 aficionados guatemaltecos que llenarán El Trébol esta noche.

Christiansen se refirió a su colega Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, con quien mantiene una relación de respeto y admiración mutua.

"Conozco a Tena, le tengo mucho aprecio y admiración. Sé que es una persona inteligente y sabe decir las cosas justo en el momento que tiene que decirlas", expresó el estratega panameño, en respuesta a las recientes declaraciones del "Flaco" Tena. El técnico guatemalteco había comentado que si Panamá no lograba clasificar al Mundial 2026 sería un doble fracaso, considerando que tampoco lo consiguieron en las eliminatorias para Qatar 2022.

Las palabras de Tena fueron percibidas como un intento de aumentar la presión sobre los canaleros, algo que Christiansen reconoce como parte de la estrategia psicológica previa a un partido de esta magnitud.

Esta noche del jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m., el Estadio El Trébol será testigo del enfrentamiento entre dos selecciones que se juegan gran parte de sus aspiraciones mundialistas.