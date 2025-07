Inicio vibrante en la Primera División: conoce los resultados de la fecha inaugural

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Primera División arrancó con emociones divididas entre sus dos grupos. La Jornada 1 dejó una clara diferencia de estilos: mientras el Grupo A tuvo partidos cargados de goles, el Grupo B vivió una fecha marcada por la paridad y la falta de contundencia en ofensiva.

En el Grupo A, Deportivo San Pedro fue el gran protagonista al golear en casa 4-1 a Huehuetecos, demostrando desde el inicio su intención de pelear por el liderato. Otro que empezó con el pie derecho fue Coatepeque, que derrotó 2-0 a Juventud Copalera con una sólida actuación colectiva que le permitió quedarse con los tres puntos.

Deportivo Gomerano sorprendió a todos al imponerse 2-1 en su visita a Suchitepéquez, consiguiendo un valioso triunfo fuera de casa. En tanto, Nueva Concepción hizo respetar su localía con una ajustada victoria 2-1 sobre Chicacao FC, en un duelo que se definió en los últimos minutos.

Aguacatán también sumó su primer triunfo al vencer por la mínima a Quiché FC, en un duelo equilibrado que se resolvió con un solitario gol. Así, cinco equipos del Grupo A comenzaron el torneo con victorias, lo que deja una tabla que rápidamente empieza a marcar distancias.

Por su parte, el Grupo B mostró una cara completamente distinta. De los cinco partidos disputados, cuatro terminaron empatados, tres de ellos sin goles. Sacachispas vs. Nueva Santa Rosa, San Benito vs. Chiquimulilla, y Ipala vs. Iztapa fueron encuentros que no pasaron del 0-0 y dejaron poco para el espectáculo.

El único partido del grupo que tuvo anotaciones fue el empate 1-1 entre Carchá y AFF Guatemala, donde ambos equipos mostraron buen ritmo pero sin poder inclinar la balanza.

La única victoria de la jornada en este sector fue para Chimaltengo, que superó 1-0 a Santa Lucía Cotzumalguapa y se posiciona de momento en lo más alto del Grupo B. La diferencia entre ambos grupos en esta primera jornada fue evidente: dinamismo y goles en el A, mucha precaución y empates en el B.

Sin embargo, la temporada apenas comienza y se espera que la intensidad aumente en la segunda fecha, donde varios equipos buscarán romper el hielo y escalar posiciones.