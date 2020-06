José Carlos Pinto se despide de Antigua GFC y se pintará de otro color

El defensa José Carlos Pinto deja al equipo de Antigua GFC. (Foto Prensa Libre: Carlos Vicente)

El excapitán colonial sin duda es el mejor defensa en la actualidad en el país. Su estilo de juego y liderazgo lo hacen uno de los futbolistas más codiciados por los equipos de la Liga Nacional.

Después de 10 torneos cortos y cuatro títulos Pinto se despide de la afición y del equipo que le brindó la oportunidad para consagrarse en la defensa central.

“He tomado la decisión de iniciar una nueva etapa profesional como futbolista. Esto conlleva decir adiós al Club Antigua GFC, el club que me abrió las puertas cuando busqué nuevos retos y me permitieron alcanzar mis sueños. Gracias a Dios, fueron 5 años en los cuales me entregué en cada partido, di todo mi esfuerzo para alcanzar triunfos muy importantes que dejan al club situado en lo alto de la liga de nuestro país”, posteó Pinto en su cuenta de Instagram.

El seleccionado nacional ha tenido oferta de varios equipos de la Liga Nacional entre ellos el campeón Municipal, club en el que jugó sus primeros años en la Liga Nacional, pero no fue valorado y por eso firmó con los antigüeños.

El club que más ha insistido por tener sus servicios es Comunicaciones, pues reconocen el valor del defensa, además sus mejores logros los vivió con el técnico argentino Mauricio Tapia, quien ahora lidera el proyecto blanco, por lo que pronto podrían oficializar su vinculación.

“Me voy triste pero a la vez feliz, con la cara en alto porque siempre sudé la camisola verde y blanco, la defendí a muerte con la finalidad que el club trascendiera y se lograrán todos los objetivos”, agrega el post.

“Gracias a todos los compañeros, técnicos, directivos, utileros, trabajadores del estadio y a la GRAN AFICION que siempre me apoyaron, tienen todo mi respeto, cariño y admiración. No pude elegir un mejor lugar para crecer como profresional y como persona”, se despide el talentoso futbolista.