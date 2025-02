José Contreras sobre su tiempo de juego y Ronald González: “Siempre voy a respetar”

El capitán y referente de Comunicaciones, José Contreras, compartió sus sensaciones tras no ser tomado mucho en cuenta por su técnico en el Clausura 2025.

José Manuel Contreras no está teniendo los minutos que esperaría con Comunicaciones en el Torneo Clausura 2025. Tras diez fechas, el capitán y referente albo apenas suma 137 minutos de 810 posibles.

Ronald González ya aclaró en una reciente entrevista que la decisión de no contar con Contreras en la cancha es suya, pero que próximamente le estará dando al capitán blanco más minutos y la oportunidad de salir como titular.

“Lo de José es admirable. Es un jugador que ha entendido su rol, es un histórico; por dicha lo tenemos y nos ayuda durante el tiempo que nosotros lo requiramos. Ya pronto tendrá su oportunidad para iniciar en un partido”, destacó González.

A Contreras se le hicieron preguntas en esa misma línea, consultando cuál es su situación actual y qué siente por no disponer de muchos minutos.

"Estoy bastante grande para ser quien soy y saber lo que puedo seguir aportando. Respeto la decisión de los técnicos, si bien con unos tenia una amistad, con otros menos, pero esto es pate del futbol. Siempre voy a respetar, en este momento Ronald está decidiendo por otros compañeros y hay que apoyarlos", expresó el jugador de 39 años.

"Si me toca jugar, tres, cinco, diez o medio tiempo, trataré de hacer las cosas bien, sé que voy a ser cuestionado cuando las cosas se dan bien en lo personal y cuando las cosas no salen, a lo largo de mi carrera he logrado vivir con la crítica y trato de sacar lo mejor para mí", continuó.

José Manuel Contreras expresa así su situación actual en el plantel albo, en donde pese a no contar con minutos (o tantos como quisiera), sigue apoyando al resto de sus compañeros que están siendo tomados en cuenta por González.

Comunicaciones recientemente logró volver al camino del triunfo en la Liga Nacional después de seis partidos disputados en donde no pudo vencer a sus rivales.

En el duelo contra Malacateco, Contreras fue clave al poner la asistencia a Eddy Palencia para el 2-1 final.