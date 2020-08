‘El Flaco’ Martínez asegura que dejó la lesión atrás y está motivado para dar lo mejor con Municipal en el Apertura 2020

José Carlos tiene claro sus objetivos para este torneo, estar bien físicamente y ser una opción para el técnico argentino Sebastián Bini. Foto Prensa Libre: Cortesía

La suspensión del torneo le sirvió a Martínez para recuperarse por completo de las lesiones que lo perjudicaron la temporada anterior.

“Esta pausa nos sirvió para disfrutar de nuestra familia, nunca imagine pasar algo así, hay que sacarle el lado positivo. En lo personal me ayudo mucho este parón, por todo lo que me venia pasando, me siento cada vez mejor, lo bueno que lo supe aprovechar para estar bien físicamente”, expresa Martínez.

El flaco sabe de la importancia que tienen estas cuatro semanas de pretemporada, para prepararse de la mejor manera para evitar lesiones musculares durante el torneo.

“Ilusionado de estar acá, Municipal es mi casa, aquí me he formado, alegría de estar acá, y poder darle esa alegría a la gente con los títulos, esperemos que sea un arranque bueno, el equipo está entrenando bien, una competencia muy buena. Ya con ansias de iniciar el torneo”, comenta el flaco.

“Cada vez mejor, ya dejando todo atrás, estoy muy contento y orgulloso de haber hecho las cosas bien en este parón, hay que aprovechar cada minuto de entreno, porque es poco tiempo y el que se adapte mejor es el que va a estar bien”, continúa

José Carlos tiene claro sus objetivos para este torneo, estar bien físicamente y ser una opción para el técnico argentino Sebastián Bini, que para esta temporada retornó a sus filas al delantero Janderson Pereira.

“Con la misma ilusión de siempre, de anotar muchos goles, quedar de goleador, de ayudar al equipo, hay muy buenos delanteros en el equipo, no solo de nombre y eso nos va a ayudar mucho”, indica el flaco.

Martínez también habló de la importancia que tiene la afición escarlata para los jugadores y para el equipo, que cada fin de semana se hacía presente al estadio el Trébol para apoyarlos y animarlos.

“Nos va a hacer falta, la afición nos ha ayudado un montón, la afición de Municipal es la más grande de Guatemala y definitivamente nos va a hacer falta, pero hay que adaptarnos a esto y sacar lo mejor de todo”, finalizó.